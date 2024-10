PSG : La révolution qatarie au Paris SG déjà à bout de souffle ?

Le PSG est entré dans une nouvelle ère avec la fin de la période des stars dont la dernière à quitter le club est Kylian Mbappé. Avec un nouveau projet axé sur la jeunesse, le Paris SG affiche un visage inquiétant en Europe, alors que les voyants sont au vert en Ligue 1. De quoi remettre déjà en question la révolution voulu par le Qatar.

Le PSG à la croisée des chemins : Des doutes sur le nouveau projet

Depuis l’arrivée des investisseurs qataris, le PSG a connu une révolution profonde. Après une période marquée par le recrutement de stars mondiales, dont Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé sont les dernières signatures, le club de la capitale a opéré un virage stratégique en misant sur le développement de jeunes talents et sur un jeu collectif. Cependant, les résultats récents en Ligue des Champions soulèvent des interrogations sur la pertinence de cette nouvelle orientation.

Le match nul 1-1 concédé face au PSV Eindhoven mardi soir a mis en évidence les limites de l’équipe actuelle. Malgré un recrutement ambitieux, le PSG peine à retrouver l’efficacité offensive des grandes années. Certains observateurs, comme le journaliste Laurent Perrin, n’hésitent pas à affirmer que cette équipe est la plus faible de l’ère qatarie.

« Le management a pleinement conscience des limites de cet effectif, l’un des plus jeunes de la Ligue des champions. Cette équipe est la plus faible de l’ère QSI, cela ne fait aucun doute. Il n’y a plus Ibrahimovic, Cavani, Neymar, Messi ou Mbappé, c’est-à-dire des joueurs qui étaient capables de faire gagner l’équipe sur un seul geste », a-t-il fait remarquer.

Un manque de talent et d’expérience

Le départ de nombreuses stars a laissé un vide difficile à combler. Le PSG manque aujourd’hui de joueurs capables de faire la différence à tout moment. L’équipe parisienne de Luis Enrique souffre également d’un manque d’expérience sur la scène européenne, ce qui se ressent lors des grands rendez-vous.

« Aujourd’hui, Paris manque de talent, d’expérience, de profondeur de banc et ne parvient pas à résoudre son problème d’efficacité. Mais c’est assumé. Le projet se met en place : chaque été, l’effectif sera renforcé mais la philosophie restera la même », a ajouté Laurent Perrin.

Un projet à long terme

Les dirigeants parisiens sont conscients des difficultés rencontrées mais restent confiants en leur projet. Ils estiment que la construction d’une équipe jeune et ambitieuse prendra du temps. Le but est de former des joueurs capables de porter les couleurs du club pendant de nombreuses années et de créer une identité de jeu forte. « Demain, ceux que vous considérez aujourd’hui comme des joueurs ordinaires seront, peut-être, des joueurs extraordinaires », a indiqué le journaliste auprès du Parisien.