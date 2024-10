PSG : Luis Enrique inquiet après le nouveau coup d’arrêt en Ligue des Champions

Luis Enrique n’a pas caché ses émotions après le nul décevant (1-1) concédé mardi soir par le PSG face au PSV Eindhoven. Une nouvelle contre-performance qui contraint le technicien espagnol du Paris SG a tiré la sonnette d’alarme.

Le PSG ne décolle pas en Ligue des Champions : Luis Enrique appelle à une réaction

Le Paris Saint-Germain vit une période délicate. Après avoir été tenu en échec par le PSV Eindhoven (1-1) lors de la troisième journée de Ligue des Champions, les Parisiens pointent provisoirement à une inquiétante 17ème place du classement. Si les Parisiens déroulent en Ligue 1, c’est encore loin d’être le cas en Europe où le club de la capitale peine à s’en sortir.

Après trois matchs, le Paris SG n’a gagné qu’un seul match contre un nul et une défaite. Ousmane Dembélé et ses hommes n’ont surtout pas marqué le moindre but. Le seul but qui leur avait permis de l’emporter face à Gérone était un contre son camp. Après le nul contre le PSV, Luis Enrique s’est montré préoccupé par la situation de son équipe.

« Évidemment, je suis préoccupé. Je pense à ce qu’on va devoir faire avec l’équipe mais j’aime la mentalité de mes joueurs », a confié l’entraîneur du PSG au micro de Canal+. Il a souligné la difficulté du calendrier qui attend le PSG avec des matchs contre l’Atlético de Madrid et le Bayern Munich.

Un manque de réalisme inquiétant

Avec 61 % de possession, le club parisien a tenté 26 tirs pour seulement 8 cadrés mais n’est jamais parvenu à prendre l’avantage sur les Néerlandais. Un manque de réalisme criard, incarné par Ousmane Dembélé, que le technicien espagnol a regretté. « C’est difficile d’accepter un résultat comme ça. C’est évident qu’on a eu plus d’occasions que notre adversaire. On méritait de gagner ce match », a déclaré Luis Enrique.

Malgré la domination parisienne, le but d’Achraf Hakimi n’a pas suffi pour arracher la victoire. Le match nul face au PSV Eindhoven met en lumière les difficultés du PSG à se montrer constant en Ligue des Champions. Les Parisiens peinent à concrétiser leur domination et à obtenir des résultats probants dans cette compétition.

Luis Enrique appelle à la réaction

Le prochain match face à l’Olympique de Marseille s’annonce déjà comme un tournant. Un succès à Marseille permettrait au PSG de se redonner confiance. Mais une nouvelle contre-performance pourrait plonger le club de Luis Enrique dans le doute. Une réaction est donc attendue le week-end prochain lors du classique, en attendant de retrouver l’Atlético Madrid en Ligue des Champions.

« Que ce soit contre l’Atlético ou Marseille, je suis prêt à parier que mon équipe aura les meilleures occasions de but et sera aussi tranchante en défense et en attaque qu’aujourd’hui », a assuré Luis Enrique. Le technicien espagnol espère que ses joueurs sauront relever les défis qui les attendent.