Stade Rennais : Sous pression au SRFC, Julien Stéphan déterminé à faire taire les critiques 

L’avenir de Julien Stéphan à la tête du Stade Rennais est de plus en plus incertain. Depuis le début de la saison, les rumeurs sur son éventuel départ du SRFC se multiplient. En conférence de presse, le coach rennais a tenu à réagir à ces spéculations.

SRFC : Julien Stéphan réagit aux rumeurs et veut « lutter contre les vents contraires »

Depuis plusieurs mois, le nom de Julien Stéphan est régulièrement associé à d’autres entraîneurs comme Igor Tudor ou Stefano Pioli. Le technicien français est annoncé avec insistance sur le départ au vu des résultats décevants du club breton. C’est la suite logique de la saison difficile réalisée par le Stade Rennais la saison dernière sans une qualification en Coupe d’Europe.

Ces rumeurs ont pris de l’ampleur après le match nul face au Stade Brestois. « Vous savez, on a perdu un match amical lors de la préparation à Guingamp. Le lendemain, on m’a envoyé Pioli. Dès la première défaite au mois de juillet. Je dirais que ça montrait bien le cadre et le contexte à ce moment-là. Mais ce n’était pas une surprise. Je m’y étais préparé et finalement ça se poursuit », a déclaré Stéphan.

Un appel à l’unité

Malgré les critiques et les doutes, Julien Stéphan affirme rester concentré sur son travail, avec la conviction de fermer des bouches. « Donc il faut que je le saisisse comme une opportunité pour, excusez moi de l’expression, faire fermer des bouches et continuer à avancer », a fait savoir l’entraîneur du Stade Rennais qui appelle ses joueurs à se montrer solidaires et à lutter contre les vents contraires.

Stéphan est conscient que son avenir dépendra en grande partie des résultats de l’équipe. « Quand il n’y a pas de résultats, que ce n’est pas à la hauteur de ce qui est espéré, c’est l’entraîneur qui est le premier fragilisé », a-t-il souligné. Avec ces déclarations, Julien Stéphan lance un défi à ses détracteurs. Il souhaite prouver qu’il est capable de redresser la situation et de mener le Stade Rennais vers de nouveaux succès.