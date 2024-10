PSG : L’ombre de Kylian Mbappé plane sur le Paris SG

Le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, à l’issue de son contrat avec le PSG, continue de faire parler. Si le club de la capitale a tenté de minimiser les conséquences de ce départ, les difficultés rencontrées face au PSV Eindhoven ont relancé le débat.

Kylian Mbappé, une absence qui se fait sentir au PSG

Le match nul concédé par le PSG face au PSV Eindhoven a mis en évidence les lacunes laissées par le départ de Kylian Mbappé. Malgré une domination stérile, les Parisiens ont peiné à trouver la faille. Pourtant, la machine semble parfaitement répondre quand il s’agit de gagner des matchs de Ligue 1.

Thierry Henry, consultant pour CBS Sport, a tenu à faire remarquer que Mbappé manque au Paris SG bien plus qu’on peut l’imaginer. « Après le départ de Kylian, on disait qu’ils allaient être plus stables ou plus équilibrés. Ça a fonctionné au début, ils donnaient l’impression d’être une équipe et oui, ils sont plus une équipe, plus stable mais ils ont toujours perdu Mbappé. C’est très difficile », a fait remarquer l’ancien international français.

L’ancien joueur d’Arsenal et du FC Barcelone a souligné l’importance du champion du monde dans ce genre de rencontre : « Dans un match comme ça, Kylian peut le faire basculer en 2-1 ou avec un but vainqueur vers la fin, un moment de magie. Vous avez perdu un peu de magie, mais l’équipe semble un peu plus solide en termes d’équilibre. Evidemment, ce n’est pas assez bon », a regretté Thierry Henry.

Un changement de style de jeu après le départ de Mbappé

Marquinhos, capitaine du PSG, a reconnu que le départ de Kylian Mbappé avait obligé l’équipe à adapter son jeu : « L’année dernière, on avait un grand numéro 9. Quand un joueur comme ça part, les gens vont beaucoup se focaliser sur ça. C’est une autre idée de jeu aujourd’hui. Notre équipe a changé la caractéristique de notre jeu. C’est important de concrétiser », a fait remarquer Henry.

Le PSG doit désormais apprendre à vivre sans Mbappé. Le club devra trouver de nouvelles solutions offensives et renforcer son collectif pour compenser l’absence de son ancienne star.