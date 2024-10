Mercato-choc : 100M€ ! Un transfert colossal déjà planifié au PSG ?

Appelé à prendre du galon depuis le départ de Kylian Mbappé, Bradley Barcola confirme son excellente forme avec le PSG, mais aussi en équipe de France. De quoi promettre un gros transfert à venir au club de la capitale.

Barcola, le prochain Mbappé ? Le PSG face à un dilemme

Le départ de Kylian Mbappé marque une nouvelle ère pour le PSG. Acheté pour 180 millions d’euros, le prodige français a quitté le club de la capitale sans que ce dernier encaisse le moindre euro, laissant derrière lui un litige portant sur des salaires et des primes impayés d’un montant total de 55 millions d’euros. Cette séparation a non seulement porté un coup dur aux finances du club, mais a également terni son image.

Tandis que le Real Madrid se réjouit d’avoir acquis Mbappé sans verser d’indemnité de transfert, le PSG, lui, subit les conséquences financières de ce départ. Ce cas pourrait bien servir de précédent pour l’avenir du club et notamment pour ses nouvelles stars, comme Bradley Barcola.

Le jeune attaquant, souvent comparé à Mbappé, voit sa cote exploser et son prix pourrait atteindre des sommets. Selon un agent français interrogé par L’Équipe, « si le PSG envisage une vente un jour, il voudra en faire un symbole et envoyer un signal fort. Avec une logique : si vous voulez un jeune d’ici, il va falloir venir en force. »

Le PSG sur le point de réaliser une énorme plus-value ?

Acheté par le Paris Saint-Germain en 2023 pour 45 millions d’euros, Bradley Barcola n’a cessé d’impressionner par son efficacité devant le but. Ses qualités de vitesse, de dribble et sa capacité à faire la différence en un contre un en font l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération. Sa récente série de buts a d’ailleurs attiré l’œil de nombreux recruteurs, qui estiment que sa valeur pourrait encore augmenter dans les mois à venir.

Selon les informations livrées par PSG Inside Actus, « beaucoup de clubs anglais et espagnol font le pressing pour Bradley Barcola. Un club anglais serait même sur le point de proposer 80 millions. Toutefois, Paris n’est pas vendeur. C’est pareil pour le joueur qui n’a pas l’intention de partir. »

🚨 Le prix de Bradley Barcola serait SUPÉRIEUR à 80 M€, selon plusieurs agents interrogés par @lequipe. 💰



S’il devient important en Champions League, le Français pourrait coûter au-delà de 100 M€ ! 😳🤑



Paris l’avait acheté « seulement » 50 M€ il y a 1 an. 😄 pic.twitter.com/hEGtbIy0Hm — Football Actu (@FootActu_2) October 22, 2024

Cependant, à en croire des spécialistes du marché interrogés par L’Équipe, la valeur de l’ailier de 22 ans pourrait facilement dépasser les 80 millions d’euros, voire atteindre les 100 millions si plusieurs grands clubs européens se lancent dans une guerre des enchères. Sa jeunesse, son potentiel et sa nationalité française en font un profil très recherché.

Bien que le Paris Saint-Germain ne souhaite pas le vendre actuellement, une éventuelle plus-value pourrait être très importante pour les finances du club. En attendant, Bradley Barcola continue d’impressionner et de faire parler de lui. Son avenir s’annonce radieux, et le club de Nasser Al-Khelaïfi pourrait bien en profiter pendant de nombreuses années.