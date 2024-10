ASSE : Dall’Oglio règle le problème de la charnière centrale des Verts

Quels seront les choix d’Olivier Dall’Oglio en défense centrale pour le match de l’ASSE contre Angers SCO, samedi (17h) ? Va-t-il reconduire Yunis Abdelhamid malgré les sifflets du public ou optera-t-il pour un changement ?

ASSE : Dall’Oglio défend le capitaine Abdelhamid

La composition de l’ASSE face à Angers SCO, samedi prochain, lors de la 9ème journée de Ligue 1, est sur toutes les lèvres. L’incertitude plane autour de la présence de Yunis Abdelhamid dans le onze de départ. Sifflé par une partie du public contre el RC Lens, le défenseur central de 37 ans bénéficie du soutien indéfectible d’Olivier Dall’Oglio et de ses coéquipiers.

« Accuser Yunis Abdelhamid de la défaite est injuste, c’est une défaite collective », a déclaré l’entraîneur des Verts. « S’il y a des erreurs, c’est moi qui en suis responsable. »

Dall’Oglio face à un choix cornélien, il opte pour la concurrence

Pour autant, le technicien de l’ASSE ne s’est pas encore définitivement prononcé. Va-t-il reconduire son capitaine, au risque de nouvelles critiques, ou le laisser sur le banc, comme lors des matchs contre le FC Nantse (2-2) et l’AJ Auxerre (3-1) ? Une chose est sûre, Olivier Dall’Oglio compte sur la concurrence entre ses trois défenseurs centraux : Dylan Batubinsika, Mickaël Nadé et Yunis Abdelhamid.

« J’ai trois profils différents, avec des qualités complémentaires. Cette concurrence les poussera à donner le meilleur d’eux-mêmes », a-t-il expliqué. « Conserver la même charnière centrale, ça peut être important, mais j’ai décidé que cette concurrence peut nous amener plus de

responsabilités et plus de force », a insisté Olivier Dall’Oglio.

Rappelons que l’international marocain avait déjà été pointé du doigt après la lourde défaite à Nice (8-0).