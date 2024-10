Yunis Abdelhamid à l’ASSE : Un choix controversé qui pourrait s’avérer payant

L’arrivée de Yunis Abdelhamid à l’ASSE a suscité de nombreuses interrogations. Le défenseur central expérimenté, recruté pour apporter de la stabilité à la défense stéphanoise, peine pour l’instant à convaincre. Et pourtant, il pourrait bien apporter sa pierre à l’édifice à un moment clé de la saison.

ASSE : Des débuts difficiles pour Yunis Abdelhamid

Depuis son arrivée, Yunis Abdelhamid a été la cible de nombreuses critiques, notamment après la lourde défaite de l’ASSE face à l’OGC Nice. Jean-Michel Larqué n’a pas hésité à le pointer du doigt, le jugeant trop âgé et peu performant. Depuis, le marocain a été un temps déclassé au point d’être envoyé au banc de touche par Olivier Dall’Oglio.

« Yunis (Abdelhamid), il en a fait beaucoup pour cette équipe, il a pris beaucoup de responsabilités sur ses épaules depuis le début de saison. Il s’est imposé en tant que leader et a apporté son expérience dans un groupe où nous manquons de joueurs qui savent prendre leurs responsabilités. Je crois qu’il y a eu une surdose pour lui, il avait besoin de souffler et de prendre du recul », s’était justifié l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

Yunis Abdelhamid a même fini par s’attirer la colère du public stéphanois. Lors de la défaite 2-0 face au RC Lens, Yunis Abdelhamid a notamment été sifflé par le public du Geoffroy-Guichard. Une attitude que Dall’Oglio a d’ailleurs réprimandé. « Je suis très en colère. On a vu deux kops extras qui nous soutenaient même dans les dernières secondes du match. Mais quand je vois des gens avec des écharpes de Saint-Etienne s’en prendre à l’un de mes joueurs, cela me met hors de moi », avait-il regretté.

Abdelhamid prêt à donner raison à Olivier Dall’Oglio ?

Pendant que le défenseur central fait l’objet de vives critiques, le journaliste Timothée Maymon se montre plus optimiste quant à son avenir. Il estime que le défenseur a besoin de temps pour s’adapter à son nouvel environnement.

« L’avenir nous le dira. Il n’y a eu que 8 journées pour l’instant. La dernière fois que je suis intervenu dans le podcast, je défendais l’hypothèse du joueur diesel. Peut-être qu’il en est un excellent exemple, peut-être que non. Mais personnellement, je suis convaincu qu’à un moment de la saison, il nous sera utile », a confié le journaliste de L’Equipe.

A en croire Maymon, il est encore trop tôt pour juger définitivement le recrutement d’Abdelhamid. « Il fera une série de bons matchs où on se dira : finalement, on a bien fait de le recruter. Mais il est clair que, vu son âge, il aurait fallu un profil de joueur plus jeune, avec plus de matchs de Ligue 1 dans les jambes « , a-t-il analysé dans le podcast Peuple-Vert.