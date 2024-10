Mbappé – PSG : La décision de la LFP qui pourrait rendre le Paris SG rouge de colère

Le feuilleton judiciaire opposant Kylian Mbappé au PSG semble prendre une nouvelle tournure. Selon les dernières informations, la commission paritaire des recours de la LFP devrait encore donner raison à l’attaquant français dans son litige financier avec le Paris SG.

Une décision favorable attendue pour Mbappé

Au cœur du conflit entre Kylian Mbappé et le PSG : un accord trouvé en août 2023 par lequel Mbappé renonçait à 55 millions d’euros de primes en cas de départ libre. Cependant, l’entourage du joueur conteste la validité de cet accord, le qualifiant d' »occulte ». Le PSG, de son côté, estime que le Bondynois a des obligations contractuelles à honorer.

Selon RMC Sport, après avoir rejeté l’appel du Paris SG, la commission devrait confirmer sa décision initiale, ordonnant au club parisien de verser les sommes dues à Mbappé. Cette décision est un nouveau coup dur pour le PSG, déjà fragilisé par le départ de sa star.

Si cette décision est confirmée, le Paris Saint-Germain pourrait encore faire appel auprès de la Fédération française de football (FFF) ou saisir le tribunal administratif. La bataille juridique entre les deux parties est donc loin d’être terminée.

Ce litige financier a des conséquences importantes pour le football français et européen. Il pose la question de la relation entre les clubs et les joueurs, ainsi que des limites des contrats. Il pourrait également avoir un impact sur les négociations futures entre les clubs et leurs joueurs.