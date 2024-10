Litige Kylian Mbappé-PSG : Un nouveau face-à-face devant la LFP

Le verdict final de la commission paritaire des recours de la Ligue de Football Professionnel dans le conflit financier opposant le PSG à Kylian Mbappé sera connu demain. Qui aura raison entre Kylian Mbappé et le PSG ?

PSG vs Kylian Mbappé : Le verdict final attendu

La commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel (LFP) doit rendre ce vendredi sa décision dans le cadre du différend financier entre Kylian Mbappé et son ancien club le PSG.

Mbappé avait saisi la commission juridique de la LFP le 8 août dernier et a réclamé 55 millions d’euros au titre de salaires et primes impayés. Il s’agit d’une prime de fidélité d’un montant de 30 millions d’euros bruts, ainsi que de ses trois derniers mois de salaire.

Après avoir entendu les arguments des deux parties, la commission juridique avait d’abord préconisé une médiation, mais face au refus du joueur, avait finalement donné raison à Mbappé. C’est alors que le Paris Saint-Germain a fait appel de cette décision.

Les deux parties se sont retrouvées devant la LFP le mardi 15 octobre 2024 pour tenter de trouver une solution à cette situation. La commission paritaire des recours a décidé de repousser le verdict final au 25 octobre 2024. Le verdict final est donc attendu demain.

Kylian Mbappé va-t-il perdre la bataille face au PSG ?

Selon les informations de Santi Aouna, journaliste de Foot Mercato, Kylian Mbappé risque de perdre son bras de fer avec le PSG. Le joueur a confirmé l’accord lors d’une déclaration après le Trophée des Champions.

« Avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et la sérénité du club pour les défis à venir », avait déclaré Kylian Mbappé après le Trophée des Champions face au Toulouse FC.

Le PSG, quant à lui, indique que le Bondynois a effectivement pris des engagements pour aider le club. « En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés que le club demande simplement d’honorer, et le joueur a bénéficié d’avantages sans précédent de la part du club pendant sept ans », a expliqué le club de la capitale.