Le PSG répond cash à la LFP sur son litige avec Mbappé !

La commission paritaire des recours de la LFP a donné raison à Kylian Mbappé dans son litige financier avec le PSG, sommant à Nasser Al-Khelaïfi de régler 55M€ à l’attaquant du Real Madrid. Mais le club de la capitale n’entend pas se laisser faire aussi facilement.

Kylian Mbappé remporte une nouvelle manche face au PSG

L’attaquant français, désormais au Real Madrid, a vu ses demandes financières être reconnues par la Ligue de Football Professionnel. La commission paritaire de la LFP a en effet ordonné au Paris Saint-Germain de verser 55 millions d’euros à Kylian Mbappé, au titre de primes et de salaires impayés.

Cette décision fait suite à un long conflit entre les deux parties, qui s’était envenimé lors du départ de l’international français en fin de saison dernière. Le PSG, qui contestait le montant réclamé par son ancien joueur, a vu ses arguments rejetés. Mais Nasser Al-Khelaïfi et les siens ont rapidement réagi à cette décision de la commission paritaire des recours de l’instance hexagonale.

Le PSG conteste la décision de la LFP

Juste après la décision de la commission paritaire des recours de la LFP, le PSG a d’ores et déjà annoncé son intention de faire appel de cette décision devant les instances supérieures.

Dans un communiqué officiel, un porte-parole du club parisien a notamment déclaré : « Kylian Mbappé a pris des engagements précis envers le club, tant publiquement qu’en privé. Nous demandons simplement qu’il honore ces promesses au regard des avantages exceptionnels dont il a bénéficié pendant ses sept années passées à Paris. Nous espérons qu’il reviendra à de meilleurs sentiments. Si tel n’était pas le cas, nous serons contraints de saisir les juridictions compétentes afin de faire valoir nos droits et de réparer le préjudice subi. »

Le champion de France en titre met en avant des questions de bonne foi, d’honnêteté et de respect de l’institution. Selon des sources proches du club, cette somme correspondrait à des primes et à des salaires liés à un accord contractuel non respecté par le joueur.

Le Paris Saint-Germain estime que Mbappé n’a pas rempli les conditions requises pour prétendre à ces rémunérations et entend donc défendre ses intérêts devant les tribunaux. D’après les renseignements obtenus par RMC Sport, l’affaire devrait finalement se régler devant la justice française, et plus particulièrement au conseil de prud’hommes.