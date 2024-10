PSG : Avant le Classico contre l’OM, Al-Khelaïfi reçoit une pique inattendue

À deux jours du Classique contre l’OM, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a reçu une pique totalement inattendue de la part d’un ancien coach du club de la capitale.

Le PSG condamné à l’échec tant que Nasser Al-Khelaïfi est aux commandes ?

Laurent Tapie, fils de l’ancien président de l’OM, ne mâche pas ses mots lorsqu’il évoque le rôle de Nasser Al-Khelaïfi dans les difficultés du PSG à conquérir l’Europe. Pour lui, le président parisien, malgré ses ambitions, ne dispose pas de la légitimité nécessaire pour mener un tel projet à bien. En effet, Tapie estime que la relation entre Al-Khelaïfi et les stars du club, comme Lionel Messi, est superficielle et ne favorise pas une véritable cohésion d’équipe.

« Quand on a quelqu’un comme Nasser Al-Khelaïfi au PSG, je n’ai rien contre l’homme, qui a comme passé d’être prof de tennis au départ, et qui devient président du PSG et qui parle avec Messi, quand Messi entend Nasser lui parler, il n’entend personne. Il s’en fout complètement de ce que lui dit Nasser. Un club, ça ne peut pas marcher comme ça.

Voilà pourquoi le PSG n’est pas champion d’Europe et, je pense, ne le sera pas avant un moment. Ça part du sommet et ça doit rayonner sur le terrain. Si le sommet n’a pas la compétence ou la légitimité ou les deux, c’est très compliqué », a confié Laurent Tapie lors de l’émission But Football Club sur Sud Radio. Une analyse partagée par certains observateurs, dont un certain Vahid Halilhodzic.

Vahid Halilhodzic relance le débat sur la gestion du PSG

Interrogé sur le Classique de dimanche soir, en clôture de la neuvième journée de Ligue 1, entre l’OM et le PSG, à l’Orange Vélodrome, Vahid Halilhodzic n’y est pas allé par quatre chemins pour critiquer la gestion actuelle de Nasser Al-Khelaïfi. L’ancien entraîneur parisien a notamment affirmé qu’il aurait déjà remporté cinq Ligues des Champions avec les moyens actuels de QSI.

« À l’époque, il y avait une grosse concurrence entre les deux équipes (…) C’est pour ça que les victoires à ce moment-là avaient plus de saveur que celles d’aujourd’hui. Si j’avais eu le budget que le PSG a aujourd’hui, je serais quintuple champion d’Europe sans aucun problème. Sans aucun problème ! Ça, c’est sûr et certain », a confié l’ancien international yougoslave, Vahid Halilhodzic, au micro d’Eurosport.