Mercato: Visite médicale attendue aux États-Unis pour le PSG

Sauf énorme revirement de situation, Luis Enrique devrait accueillir sa première recrue du mercato estival dans les jours à venir. Le PSG avance sur un dossier prioritaire, dont la finalisation serait attendue aux États-Unis.

Mercato : Accord confirmé entre le PSG et Bournemouth

Le PSG tient son premier gros coup de l’été. À la recherche d’une pointure au poste de défenseur central droit pour mettre Marquinhos en concurrence, le Paris Saint-Germain serait très bien avancé dans le dossier Ilya Zabarnyi. Après L’Équipe et Foot Mercato, le journaliste Sacha Tavolieri assure que les dirigeants de « Bournemouth et le PSG ont un accord de principe pour Ilya Zabarnyi », Luis Campos ayant rehaussé sa première offre.

La seconde ne serait plus si loin des 70 millions d’euros exigés par le club anglais pour laisser partir l’international ukrainien. Une tendance confirmée par le célèbre Fabrizio Romano. En effet, le spécialiste mercato rapporte ces dernières heures que « le Paris SG est désormais en phase finale de négociations pour Zabarnyi après une nouvelle proposition envoyée à Bournemouth. Un accord devrait être trouvé et la prochaine proposition suivra prochainement. »

Toutes les sources citées évoquent une issue positive attendue dans les prochains jours pour une transaction d’un peu plus de 60 millions d’euros. Priorité de Luis Enrique pour renforcer le secteur défensif du Paris Saint-Germain, le joueur de 22 ans serait même déjà attendu aux États-Unis pour finaliser les derniers détails de son transfert.

Ilya Zabarnyi prêt pour la Coupe du Monde des Clubs ?

Journaliste pour L’Équipe, Loïc Tanzi confirme l’accord contractuel entre Ilya Zabarnyi et Luis Campos pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030. 🚨🔵🔴 Paris Saint-Germain are now at final stages of negotiations for Ilya Zabarnyi after new proposal sent to Bournemouth.



Agreement expected to be reached with next proposal to follow soon. pic.twitter.com/H4KrZ49qdt— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2025

Actuellement à Toronto (Canada) avec sa sélection depuis début juin, le natif de Kiev serait prêt à rallier les États-Unis la semaine prochaine, où le PSG dispute en ce moment la Coupe du Monde des Clubs, afin de passer sa visite médicale, signer son contrat et rejoindre l’effectif de Luis Enrique pour la suite de la compétition organisée par la FIFA, ajoute la chaîne ESPN.

Si le PSG, battu par Botafogo (0-1), parvient à se qualifier en huitièmes de finale, Ilya Zabarnyi pourrait donc jouer la suite de Coupe du Monde des Clubs sous les ordres de Luis Enrique.