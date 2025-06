Mercato FC Nantes : Meschack Elia vers la Russie !

Le divorce se précise entre l’attaquant congolais Meschack Elia et le FC Nantes. Deux clubs russes sont à l’affût pour le recruter.

Mercato FC Nantes : Meschack Elia dans le viseur de deux clubs russes

Meschack Elia passe certainement ses dernières semaines au FC Nantes. L’international congolais a rencontré des difficultés notamment les pépins physiques et n’a pas pu répondre aux attentes des Canaris pendant le sprint final en Ligue 1. Il n’a pas joué un grand rôle dans le maintien du FC Nantes en Ligue 1. Or, c’est pour cela qu’il a été recruté cet hiver.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita fixe le tarif pour Louis Leroux

À voir Mercato : L’OM frustré, le Barça sabote un transfert à 2 M€

Meschack Elia a disputé 8 matches avec le FC Nantes et a marqué un seul but. Le président du FC Nantes, Waldemar Kita et son fils Franck Kita ont pris la décision de ne pas lever l’option d’achat. Le Congolais devrait donc faire son retour en Suisse. Mais là-bas, rien ne prouve qu’il aura de temps de jeu. Heureusement, deux prétendants se bousculent pour le recruter. Selon les informations d’Africa foot, Meschack Elia est notamment pisté en Russie.

Lire aussi : Mercato : Seydou Ndiaye au FC Nantes ? La vérité tombe

Le Dynamo Moscou et Rostov font le forcing pour l’amener en Russie. L’international congolais serait chaud pour découvrir le championnat russe. La valeur marchande de Meschack Elia est estimée à 4 millions d’euros par Transfertmarkt.