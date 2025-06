ASSE Mercato : Une piste pour remplacer Stassin compromise !

Pour remplacer Lucas Stassin (20 ans), sur le départ, l’ASSE a songé à Amin Chiakha (19 ans), dont le profil est proche de celui du buteur des Verts. Mais la piste menant vers l’attaquant du FC Copenhague serait déjà compromise.

Mercato : L’ASSE contrariée par l’Espanyol et Lorient sur Amin Chiakha

Informé de l’envie d’ailleurs de Lucas Stassin, l’ASSE pare à toute éventualité. Elle cherche un attaquant du même profil que l’attaquant belge pour le remplacer en cas de transfert ou prêt.

Parmi les pistes suivies, il y a celle menant vers Amin Chiakha, jeune avant-centre du FC Copenhague au Danemark.

Toutefois, l’intérêt des Verts, révélé il y a quelques joueurs, semble déjà en difficulté. L’AS Saint-Etienne est confronté à la forte concurrence de l’Espanyol Barcelone sur le dossier de l’imposant joueur prometteur (1,91 m), comme indiqué par le compte X Transfert Radar.

À voir Mercato: Visite médicale attendue aux États-Unis pour le PSG

Lisez aussi : Mercato ASSE : La signature d’un 5e renfort bouclée

Mais pas seulement ! Le FC Lorient est aussi sur les rangs pour recruter le néo-international Algérien (2 sélections) selon We Sport. Promu en Ligue 1 à l’issue de la saison dernière, le club Morbihan cherche à se renforcer offensivement. Et son intérêt pour Amin Chiakha vient encore contrarier les plans de l’ASSE, dont la relégation en Ligue 2 réduit les chances de rivaliser.

L’AS Saint-Etienne en mauvaise posture

Évidemment, c’est compliqué pour le club stéphanois, avec son statut de relégué en Ligue 2, d’attirer de nouvelles cibles dont la priorité est d’évoluer dans l’élite et non en deuxième division. Il est important de rappeler qu’Amin Chiakha est sous contrat avec le FC Copenhague jusqu’en juin 2029 et évalué à 3 M€ par Transfermarkt.

La saison dernière, il a été auteur de 11 buts et 3 passes décisives en 36 matchs disputés toutes compétitions confondues.

À voir Mercato : L’OM traque un Champion d’Europe Espoir !