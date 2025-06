Mercato : Luis Enrique réclame une signature urgente au PSG

Alors que Luis Campos avance très bien dans le dossier Ilya Zabarnyi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, ferait le forcing en coulisses pour le renforcement d’un secteur clé durant ce mercato estival.

Mercato PSG : Luis Enrique pas totalement convaincu par un Titi

Sacré vainqueur de la Ligue des Champions 2025, le Paris Saint-Germain sera l’équipe à abattre forcément la saison prochaine. Conscient de cette réalité, Luis Enrique veut profiter de ce mercato estival pour renforcer au mieux son effectif. Surtout qu’avec la blessure d’Ousmane Dembélé et son absence contre Botafogo en Coupe du Monde des Clubs, l’entraîneur du PSG s’est rendu compte qu’il ne dispose pas tellement d’options en attaque.

Si Désiré Doué, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia tirent leur épingle du jeu, ce n’est pas forcément le cas pour les autres attaquants parisiens, notamment Gonçalo Ramos et le jeune Ibrahim Mbaye. Face à cette situation, le technicien espagnol aurait expressément demandé à Luis Campos, conseiller sportif du PSG, de faire venir un attaquant supplémentaire afin de lui permettre d’avoir plus de choix en attaque.

Victor Osimhen et le PSG, enfin le mariage ?

L’Insider Abdel Hamed, spécialiste du club de la capitale, révèle que c’est cette urgence qui a alimenté les récentes rumeurs liant Jhon Duran (Al Nassr), Igor Jesus (Botafogo) et Serhou Guirassy (Dortmund) au PSG. D’ailleurs, le média britannique Team Talk rapporte que le PSG n’aurait pas du tout oublié Victor Osimhen.

Après une saison exceptionnelle en Turquie sous les couleurs de Galatasaray, avec notamment 37 buts et 8 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues, l’international nigérian attise de très nombreuses convoitises.

En effet, Victor Osimhen, qui dispose d’une clause libératoire de 75 millions d’euros pour quitter définitivement le Napoli pour un club étranger cet été, serait sur les tablettes de Chelsea, Arsenal, AC Milan, Liverpool, la Juventus Turin et le Real Madrid. Reste à voir si le Paris Saint-Germain ira jusqu’au bout cette fois-ci dans cette affaire.