OM – PSG : Bradley Barcola prêt à marquer l’histoire de son premier Classique

Bradley Barcola, le jeune attaquant du PSG, s’apprête à vivre un moment historique : son premier Classique au Vélodrome. Après avoir manqué cette rencontre la saison dernière en raison d’une blessure, le natif de Lyon est désormais prêt à relever ce défi.

OM – PSG : Bradley Barcola en feu avant le classique

Le PSG avait besoin d’un buteur après le départ fracassant de Kylian Mbappé. Alors que le club de la capitale n’a finalement pas pu signer un attaquant vedette pour compenser le départ du Bondynois, Luis Enrique mise désormais sur Bradley Barcola en pleine explosion. Le joueur formé à l’Olympique Lyonnais est devenu la première arme offensive du Paris Saint-Germain qu’il porte depuis le début de saison.

Avec sept buts en huit matchs de Ligue 1, Bradley Barcola est actuellement le meilleur buteur parisien et du championnat de France. Son sens du but, sa vitesse et son intelligence de jeu en font un élément clé de l’équipe de Luis Enrique. Le jeune attaquant a su s’imposer rapidement dans le onze de départ parisien et est devenu l’un des chouchous du Parc des Princes. Il sera sans doute l’atout offensif majeur des Franciliens lors du classique face à l’OM.

Balerdi se méfie de Barcola et Dembélé avant OM-PSG

Le Classique est toujours un match à part, où les enjeux dépassent largement le cadre sportif. Pour Bradley Barcola, ce sera l’occasion de montrer qu’il est capable de briller dans les grands rendez-vous. Son dynamisme et sa capacité à faire la différence individuellement pourraient faire la différence face à une défense marseillaise solide.

Leonardo Balerdi, le capitaine du club phocéen, sait qu’il faudra se méfier du jeune buteur français qui sera appuyé par Ousmane Dembélé. Et s’il y a un facteur que l’Argentin ne perd pas de vue, c’est bien l’impact d’Achraf Hakimi. « Ce que je peux dire, c’est qu’il faut faire attention à tous les joueurs, même (Achraf) Hakimi peut marquer », a-t-il révélé.

« On a parlé, on a travaillé, il faut rester en bloc, ce sera aussi la clé pour ne pas les laisser jouer à l’intérieur. Il faudra aussi être à 100% attentif à la profondeur. Le plus dangereux, ce sont les deux ailiers (Barcola et Dembélé) et leurs appels. C’est le plan. Pour le reste, ça restera entre nous (sourire) », a ajouté Balerdi.