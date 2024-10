ASSE : Un mercato d’hiver ambitieux pour sauver la saison

L’ASSE ne vit pas le début de saison rêvé pour le retour en Ligue 1. Malgré cette situation inquiétante, les nouveaux propriétaires affichent leur détermination à redresser la situation. Larry Tanenbaum, principal actionnaire du club, a confirmé son ambition de renforcer l’effectif dès le mercato d’hiver.

L’ASSE veut rebondir grâce à un mercato d’hiver ambitieux

L’ASSE est au bord du gouffre et une réaction urgente est nécessaire pour sauver la situation. Malgré une position hors de la zone de relégation dans le classement, les Verts sont en danger et chaque journée de champion est comme une occasion de réagir pour ne pas sombrer définitivement. Avec un déplacement délicat à Angers SCO, un autre promu, les hommes d’Olivier Dall’Oglio doivent se relever de leur récente défaite 2-0 face au RC Lens.

L’ASSE est constamment en alerte rouge et les dirigeants en ont conscience. Le président stéphanois, Larry Tanenbaum, a reconnu les difficultés rencontrées par l’équipe mais a tenu à rassurer les supporters : « On veut instaurer une culture de la victoire tout en acceptant qu’il y ait des hauts et des bas. » Pour atteindre cet objectif, avec le maintien comme priorité, l’ASSE devrait bénéficier d’un budget conséquent lors du prochain mercato.

Les dirigeants stéphanois cibleraient principalement trois secteurs de jeu : la défense, le milieu de terrain et l’attaque. L’objectif est de renforcer l’équipe avec des joueurs d’expérience capables de stabiliser l’équipe et de la hisser vers le haut du classement. Une bonne nouvelle pour Dall’Oglio qui s’attend à recevoir des renforts d’ici janvier 2025.

Le mercato d’hiver s’annonce donc crucial pour l’avenir de l’AS Saint-Etienne. Les recrues effectuées en janvier pourraient permettre au club du Forez de se maintenir en Ligue 1 et de lancer un nouveau cycle.