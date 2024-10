ASSE : Dall’Oglio galvanise l’AS Saint-Etienne avant Angers SCO

Olivier Dall’Oglio, entraineur de l’ASSE, a encouragé ses joueurs à élever leur niveau de jeu et à faire plus d’efforts afin de renouer avec la victoire face à Angers SCO, samedi à 17 heures.

L’ASSE tire les leçons d’un début de saison contrasté

L’ASSE traverse une période difficile en Ligue 1. Après huit journées, les Verts comptabilisent déjà cinq défaites, dont des revers cuisants face à Monaco (1-0), Brest (4-0) et Nice (8-0), tous engagés en compétitions européennes. Si Saint-Étienne a réussi à s’imposer face à Lille et Auxerre, ainsi qu’à arracher un match nul à Nantes, les résultats restent en deçà des attentes.

Interrogé sur ce début de saison compliqué, Olivier Dall’Oglio a analysé : « Nous avons affronté quatre équipes de niveau européen, et nous avons battu un cinquième. C’est un apprentissage important. Ces matchs nous servent de référence pour la suite. Nous devons nous appuyer sur ces expériences pour progresser. »

Le message de Dall’Oglio pour remotiver ses joueurs

Le coach stéphanois ne cache pas les difficultés rencontrées par l’ASSE en ce début de saison : « Il nous faut élever notre niveau de jeu pour rivaliser avec les meilleures équipes. Nous devons être plus forts, plus déterminés et plus ambitieux. L’objectif est de dominer nos adversaires dès le coup d’envoi et de ne rien lâcher. Nous ne pouvons pas baisser les bras, il faut avancer. »

Pour sortir de la zone rouge, Olivier Dall’Oglio appelle ses joueurs à réagir : « Nous devons enchaîner les victoires. C’est le seul moyen de retrouver la confiance et de remonter au classement. »