FC Nantes vs RC Strasbourg : Nicolas Cozza prévient le Racing

Le FC Nantes attend de pied ferme le RC Strasbourg en Ligue 1. Le défenseur français, Nicolas Cozza prévient les Alsaciens avant la rencontre.

Le FC Nantes défie le RC Strasbourg

Le FC Nantes se déplace à la Meinau pour affronter le RC Strasbourg, ce dimanche, dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Les deux équipes sont au coude à coude au classement avec 10 points.

Les Canaris, déterminés à glaner les trois points, devront livrer une prestation de haut niveau face à des Strasbourgeois redoutables à domicile, comme l’a montré leur victoire face à l’Olympique de Marseille. En conférence de presse d’avant-match, Nicolas Cozza a lancé un avertissement aux Alsaciens.

« Il va falloir mettre les bouchées doubles maintenant pour garder les résultats, et rester devant. On le sait, on mène souvent avant de se faire rattraper. Maintenant, le plus dur c’est de l’appliquer. L’équipe n’a pas changé cette année, mais il y a du changement dans l’état d’esprit, on a franchi un cap. Je me sens très bien dans le groupe cette année, je m’adapte dans mon couloir avec Moses Simon devant moi. », a déclaré Nicolas Cozza.

Liam Rosenior et ses hommes sont aussi prêts pour la bataille.