Julien Stéphan sous pression au SRFC, les sifflets résonnent au Roazhon Park

Après quatre matches sans victoire, le Stade Rennais a renoué avec le succès face au Havre (1-0). Un succès qui soulage, mais ne parvient pas à éteindre la grogne autour de Julien Stéphan à Rennes.

Victoire en trompe-l’œil, le SRFC ne convainc pas

Malgré les trois points glanés face au Havre, l’ambiance au Roazhon Park était loin d’être festive. Les supporters du SRFC, mécontents des performances de leur équipe depuis le début de saison, n’ont pas hésité à manifester leur impatience en sifflant leurs joueurs.

Les choix tactiques de Julien Stéphan, ainsi que les résultats décevants lors des précédentes journées, ont attisé la colère des tribunes. La victoire du SRFC, acquise sur un but en première période, ne fut pas une démonstration de force. Les Rouge et Noir ont souffert en seconde période, manquant de maîtrise et d’efficacité.

Une fin de match laborieuse qui a logiquement provoqué les sifflets des supporters du Roazhon Park, visiblement mécontents de la prestation de leur équipe. Interrogé sur ces sifflets, l’entraîneur du Stade Rennais a reconnu que son équipe n’avait pas répondu aux attentes du public et s’est engagé à travailler davantage pour inverser la tendance.

« On ne va pas dire que je suis soulagé mais je suis satisfait d’avoir gagné, parce qu’on est d’abord jugés sur les résultats », a déclaré Julien Stéphan après la rencontre. « De la défiance ? On n’a peut-être pas répondu à toutes les attentes du public. Notre fin de match difficile avec moins de maîtrise a peut-être provoqué cette réaction-là », a ajouté l’entraîneur rennais. Cette victoire, si importante soit-elle, ne suffira peut-être pas à apaiser les tensions. Julien Stéphan est désormais sous pression et devra rapidement redresser la barre pour retrouver la confiance de ses supporters.