Toulouse : Un agent de mairie licencié après avoir critiqué le TFC

Une information insolite fait grand bruit ce week-end dans les médias sportifs. Alors que le Toulouse FC (TFC) s’apprête à affronter le Montpellier HSC ce dimanche, Le Parisien révèle une affaire impliquant le club toulousain dans le licenciement d’un agent de mairie. Ce dernier aurait émis des critiques à l’égard des performances de l’équipe, un acte qui lui a coûté son emploi.

Le contexte de l’affaire

L’incident remonte à mars 2024, lors d’un match entre le TFC et l’Olympique Lyonnais (défaite 2-3). Dans les loges du Stadium de Toulouse, un homme nommé « Jean », en compagnie de ses amis, discutait de la performance du TFC. Les propos auraient été critiques, pointant des faiblesses dans le jeu de l’équipe. Selon Le Parisien, une personne influente et proche des sponsors du club, présente lors de cette discussion, aurait pris offense. Cette dernière aurait alors menacé de signaler les propos de « Jean » à la mairie et au TFC.

Suite à cette altercation, « Jean » a été convoqué par ses supérieurs pour des entretiens disciplinaires. Malgré les témoignages en sa faveur et sa défense niant les accusations, cela n’a pas suffi à empêcher son licenciement. Mécontents de cette issue, les amis de « Jean » ont décidé de porter plainte contre cette personne influente, la mairie, ainsi que le TFC. Le Parisien précise que le club toulousain a tenté d’intervenir en faveur de l’agent, mais sans succès. Aujourd’hui, « Jean » réclame justice et déplore l’atteinte à sa réputation.

Le témoignage de l’agent de mairie licencié

Dans une interview accordée au média français, l’agent de mairie raconte les détails de l’affaire et exprime sa détermination à obtenir justice.

« À la fin du match, un individu s’est levé en me disant : « Casse-toi d’ici si tu n’aimes pas le club. Viens avec moi, on va voir le président. Ici, tu es assis sur mes places, tu bois mon champagne », explique ce père de famille. Sur le moment, j’ai pris ce ton menaçant à la légère, pensant qu’il s’agissait d’un supporter frustré par la défaite du TFC. Par la suite, il a appelé des amis liés au club qui m’ont invectivé et menacé. J’ai été profondément affecté, surtout en voyant mes enfants pleurer à cause de ces accusations graves et mensongères.On a entaché ma réputation alors que je n’ai jamais eu de problèmes au travail. J’ai été agressé verbalement et physiquement pour avoir donné un simple avis en privé. Ce qui m’importe aujourd’hui, c’est que la vérité soit rétablie et que les responsables de ces agissements répondent de leurs actes. »