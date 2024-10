Mercato ASSE : Olivier Dall’Oglio critique des transferts des dirigeants

L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, Olivier Dall’Oglio, ne cache pas sa frustration face aux mauvais résultats de son équipe. Le mercato de l’ASSE de l’été passé, le premier de Kilmer Sports, ne semble pas l’avoir convaincu au regard d’une de ses réactions sur le sujet lors d’une interview de fin de match.

Mercato ASSE : Olivier Dall’Oglio critique le recrutement de Kilmer Sports

Lors d’une récente interview après la défaite de l’ASSE contre Angers SCO (2-4), Olivier Dall’Oglio n’a pas caché son mécontentement. Le coach de l’AS Saint-Etienne a critiqué indirectement le choix de ses dirigeants sur le mercato de l’ASSE, en expliquant que l’équipe, composée de jeunes joueurs en manque d’expérience en Ligue 1, peine à se hisser au niveau de compétition requis pour éviter la relégation. La défaite contre le SCO Angers, où l’ASSE a concédé des erreurs coûteuses, a rappelé les lacunes de cette jeune effectif pas du tout rodée.

« Un mercato assez ambitieux a L’ASSSE »… Regardes la réaction d’ODO…Ce n’est pas son mercato. pic.twitter.com/pVFxzOvC7z — CARTON ROUGE TV (@Carton_RougeTV) October 27, 2024

Olivier Dall’Oglio a montré sa désapprobation lorsqu’un journaliste a qualifié le mercato de l’ASSE d’ »ambitieux”. Kilmer Sports a en effet misé sur des joueurs en devenir, comme Ben Old, jeune recrue de Nouvelle-Zélande, Lucas Stassin, qui découvre le football français, et Zuriko Davitashvili, qui n’avait jamais évolué en Ligue 1 avant cette saison. Ce choix de recruter des profils encore en formation va à l’encontre des attentes d’un entraîneur qui aurait préféré des joueurs déjà aguerris aux exigences de la Ligue 1.

Pour Olivier Dall’Oglio, ces choix de transferts ne correspondent pas à la vision qu’il aurait souhaitée pour l’AS Saint-Etienne. À la peine en championnat, il considère que l’ASSE aurait mieux fait de recruter des joueurs expérimentés capables d’apporter immédiatement de la stabilité et des résultats. Ce désaccord entre l’entraîneur et Kilmer Sports pourrait affecter l’avenir de Dall’Oglio à l’AS Saint-Etienne, où les dirigeants espéraient une saison de redressement.