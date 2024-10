Angers SCO-ASSE (4-2): L’AS Saint-Etienne s’effondre, Olivier Dall’Oglio sur la sellette

Ce samedi, dans un match surprenant de la 9e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne (ASSE) a subi une lourde défaite face à Angers SCO sur un score de 4-2. Cette défaite place l’équipe de l’AS Saint-Etienne dans une position délicate au classement et menace sérieusement l’avenir de leur entraîneur, Olivier Dall’Oglio.

Angers SCO écrase l’ASSE : Olivier Dall’Oglio au bord du gouffre

La rencontre démarre sur les chapeaux de roues pour Angers SCO, avec un but de Himad Abdelli dès la 7e minute, mettant immédiatement l’ASSE sous pression. Bien que Zuriko Davitashvili ait rapidement répondu avec un but à la 16ᵉ minute pour relancer l’AS Saint-Etienne, Jean-Eudes Aholou a redonné l’avantage aux Angevins à la 39ᵉ minute. Davitashvili a tenté de maintenir l’espoir pour l’ASSE en marquant de nouveau à la 57e minute, mais Ibrahima Niane a scellé l’avance pour Angers SCO à la 69e minute, et Bamba Dieng a enfoncé le clou avec un dernier but à la 90+3ᵉ.

Cette première victoire de la saison pour Angers SCO leur permet de se hisser à la 14ᵉ place de Ligue 1, tandis que l’AS Saint-Etienne flirte dangereusement avec la zone de relégation. Une éventuelle victoire de Toulouse FC pourrait même reléguer l’ASSE à la 16ᵉ place, renforçant la pression sur Olivier Dall’Oglio.

AS Saint-Etienne chute face à Angers : l’entraîneur Dall’Oglio menacé

Ces résultats décevants remettent en question l’avenir d’Olivier Dall’Oglio à la tête de l’AS Saint-Etienne. Bien que la direction stéphanoise ait jusque-là montré de la patience, la situation devient critique pour l’entraîneur. Cette défaite contre Angers SCO pourrait être un tournant décisif pour lui, alors que l’ASSE n’arrive toujours pas à enrayer sa mauvaise dynamique.

Les statistiques sont inquiétantes pour les Verts : l’AS Saint-Etienne compte seulement 7 points après ses 9 premiers matchs, une situation qu’ils n’ont connue que deux autres fois au 21e siècle.