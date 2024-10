AJ Auxerre vs Stade Rennais : Le SRFC tremble avant ce choc !

Le Stade Rennais va défier l’AJ Auxerre dimanche prochain en Ligue 1. Cet adversaire est difficile à battre au stade de l’Abbé-Deschamps.

Le Stade Rennais peut-il battre l’AJ Auxerre au stade de l’Abbé-Deschamps ?

Le Stade Rennais se déplace au stade de l’Abbé-Deschamps, dimanche prochain, pour affronter l’AJ Auxerre dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1. Un déplacement qui s’annonce compliqué pour les Bretons, en difficulté depuis le début de la saison.

Les Auxerrois, eux, sont en pleine forme à domicile. Invaincus depuis le début de la saison sur leur pelouse, hormis une défaite face à l’AS Monaco (3-0) lors de la quatrième journée, les hommes de Christophe Pélissier ont fait tomber de grandes équipes comme l’OGC Nice (2-1) lors de la première journée, le Stade Brestois (3-0) lors de la sixième journée et le Stade de Reims (2-1) lors de la huitième journée de Ligue 1. Leur dernier match, un nul face à l’Olympique Lyonnais (2-2), montre qu’ils sont capables de tenir tête aux meilleures équipes du championnat.

De son côté, le Stade Rennais peine à enchaîner les bons résultats. Les Bretons ont certes remporté leur dernier match face au Havre AC (1-0), mais pourrait chuter face à Auxerre. Le technicien rennais, Julien Stéphan pourrait composer sans certains cadres lors de cette rencontre.

Les défenseurs Mikayil Faye et Alidu Seidu sont incertains pour cette affiche. Ils ont contracté de blessure du match face à Auxerre et ont été contraints de quitter le terrain. Le Sénégalais est touché aux adducteurs et le Ghanéen à l’épaule.

« Mika, c’est un petit tir aux adducteurs. Je ne sais pas ce qu’il en est exactement, c’est une zone qui était déjà fragilisée depuis un petit moment, à laquelle on faisait attention et où il a ressenti une douleur. Ali, ça semblait être l’épaule. Son corps est un peu meurtri à différents endroits en ce moment, il serre les dents, mais on va certainement avoir besoin de le laisser se reposer pendant quelques jours pour qu’il puisse guérir. », a expliqué le coach breton après la rencontre.

Le Stade Rennais devra donc livrer une prestation de haut niveau pour espérer ramener des points de Bourgogne.