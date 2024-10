OM-PSG : Une humiliation dans les vestiaires qui choque Marseille

Le PSG a frappé un gros coup ce dimanche en s’imposant (3-0) face à l’OM. Mais au-delà du score, cette victoire s’accompagne de chants provocateurs dans les vestiaires du Vélodrome.

L’OM voit rouge, le PSG fête sa victoire avec provocation

Le Classico entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain n’a pas tenu toutes ses promesses. Même si l’OM espérait profiter des difficultés parisiennes en Ligue des Champions pour créer la surprise à domicile, c’est le PSG qui a livré une prestation maîtrisée ce dimanche soir, s’imposant largement (3-0) au Vélodrome.

Les Parisiens ont rapidement pris le contrôle du match, démontrant une supériorité technique indéniable. Cette victoire permet au PSG de creuser l’écart en tête de la Ligue 1 et de conforter son statut de favori pour le titre. Au-delà du score et de l’expulsion controversée d’Amine Harit, c’est l’attitude des joueurs parisiens qui a marqué les esprits.

Les célébrations effrénées des coéquipiers de Marquinhos sur la pelouse du Vélodrome, suivies des chants provocateurs dans les vestiaires, témoignent d’une équipe confiante et déterminée à imposer sa loi. Ces célébrations, bien que douloureuses pour les supporters de l’OM, reflètent aussi la domination sans partage du PSG sur son rival historique depuis plusieurs années.

Les statistiques confirment cette domination : le PSG n’a plus perdu au Vélodrome en Ligue 1 depuis novembre 2011. Cette série illustre parfaitement l’immense fossé qui s’est creusé entre le Paris Saint-Germain et l’OM ces dernières années. De son côté, le groupe de Roberto De Zerbi devra rapidement se remettre de cette défaite et trouver les ressources nécessaires pour rebondir. En attendant, c’est le PSG qui savoure pleinement sa victoire et qui confirme son statut de grand favori pour le titre de champion de France.