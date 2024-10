Mercato OM : Mehdi Benatia prépare l’arrivée d’un latéral droit

Le prochain mercato de l’OM sera certainement très agité. L’idée de recruter un nouveau latéral droit est même étudiée par Mehdi Benatia, et l’heureux élu pourrait venir de l’Italie.

Mercato OM : Mehdi Benatia se renseigne sur Davide Calabria

L’OM ne compte pas rester les bras croisés cet hiver. Face aux lacunes constatées au poste de latéral droit depuis le départ de Jonathan Clauss, la direction marseillaise a activé ses réseaux. Et les performances insuffisantes de Michael Murillo et Pol Lirola en ce début de saison ont renforcé la nécessité d’étoffer ce secteur de jeu.

Le conseiller sportif de l’OM, Mehdi Benatia, et son équipe ont même déjà ciblé plusieurs pistes pour ce poste. Parmi elles, le nom de Kiliann Sildillia (Fribourg) revient avec insistance. Cependant, une nouvelle option émerge. Selon Calciomercato, Davide Calabria, latéral droit du Milan AC, dont le contrat se termine en juin prochain, serait une cible privilégiée de l’OM

Son profil plairait beaucoup à Marseille, et des discussions préliminaires auraient déjà eu lieu avec ses représentants. Mehdi Benatia se renseignerait déjà sur ce dossier. Et si l’intérêt de l’OM pour Davide Calabria est confirmé, il faudra s’attendre à une bataille acharnée sur le marché des transferts. Le joueur italien est courtisé par d’autres clubs, comme Galatasaray.

Galatasaray, sözleşmesi sene sonunda bitecek Davide Calabria için devreye girdi. Ocak ayında Milan'ın kapısını çalacak. (A Spor) pic.twitter.com/IXbvNPDQB0 — Peşindeyiz Galatasaray! (@PesindeyizApp) October 1, 2024

Les dirigeants marseillais devront donc être rapides et convaincants pour s’attacher ses services. Le mercato hivernal s’annonce animé du côté de Marseille. En plus du dossier Calabria, d‘autres pistes pourraient être explorées dans les prochaines semaines. L’objectif est clair : renforcer l’effectif et permettre à l’OM de retrouver les sommets.