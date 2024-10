Coup de tonnerre : Trent Alexander-Arnold à un pas du PSG ?

Le départ de Trent Alexander-Arnold de Liverpool FC se précise. En fin de contrat le 30 juin prochain, le latéral droit anglais pourrait être la prochaine grosse surprise du PSG. Explications.

Mercato : Le PSG prêt à tout pour attirer Trent Alexander-Arnold ?

Selon les dernières rumeurs en provenance d’Espagne, le Paris Saint-Germain serait en pole position pour s’offrir les services de Trent Alexander-Arnold. Le latéral droit de Liverpool, considéré comme l’un des meilleurs à son poste en Europe, intéresse également le Real Madrid, à la recherche d’un successeur à Dani Carvajal. Les négociations seraient déjà bien avancées entre le club de Nasser Al-Khelaïfi et l’entourage du joueur de 25 ans.

Une arrivée à Paris permettrait au PSG de renforcer considérablement la concurrence au poste de latéral droit, actuellement occupé par Achraf Hakimi. Le profil d’Alexander-Arnold, réputé pour ses qualités offensives et sa vision du jeu, s’intègre parfaitement dans le système de jeu parisien. L’intérêt du PSG pour Trent Alexander-Arnold ne s’explique pas seulement par la fin de son contrat.

Le profil polyvalent de l’international anglais, capable d’évoluer à droite comme à gauche, correspond parfaitement aux exigences de Luis Campos. De plus, sa vision du jeu et ses qualités de passeur pourraient apporter une nouvelle dimension au jeu offensif parisien.

En cas de recrutement, Alexander-Arnold entrerait en concurrence directe avec Achraf Hakimi, mais il pourrait également être utilisé dans un rôle plus avancé, à la manière d’un piston. Autant d’arguments qui poussent les dirigeants du Paris SG à tout mettre en oeuvre afin d’obtenir ce renfort de prestige. Sauf que le Real Madrid semble avoir une réelle avance dans ce dossier.

Carragher lâche une bombe : Alexander-Arnold va signer au Real Madrid

Depuis plusieurs mois, les rumeurs envoyant Trent Alexander-Arnold au Real Madrid se multiplient. La grave blessure de Dani Carvajal a relancé les spéculations sur un possible transfert du partenaire de Mohamed Salah. Le club espagnol, qui suivait déjà de près le joueur des Reds, pourrait saisir cette opportunité pour renforcer son couloir droit.

Légende de Liverpool, Jamie Carragher, l’un des commentateurs les plus réputés de la télévision britannique, a publiquement annoncé que selon lui, Virgil Van Dijk et Mohamed Salah vont prolonger, mais pas Trent Alexander-Arnold qui va rejoindre le Real Madrid.

« Je pense que Van Dijk et Mo Salah resteront, mais plus le temps passe et plus je pense que Trent va s’en aller au Real Madrid. Il y aura beaucoup de frustration chez les fans s’il ne signe pas un nouveau contrat », a assuré Jamie Carragher. Le PSG est donc prévenu. Il faudra livrer bataille contre le Real Madrid pour espérer voir Alexander-Arnold débarquer en Ligue 1 l’été prochain. Affaire à suivre…