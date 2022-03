PSG Mercato : Salah, Doha prépare quelque chose en cachette

Publié par JEAN-LUC D le 20 mars 2022 à 07:05

A un an de la fin de son contrat, Mohamed Salah n’a toujours pas prolongé avec Liverpool. Et le PSG tenterait de s’engouffrer dans ce dossier.

Michael Edwards pour attirer Mohamed Salah au Paris SG ?

Avec le départ de plus en plus évident de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le Real Madrid, la réaction du Paris Saint-Germain est très attendue sur le prochain mercato estival. Le club de la capitale étant annoncé sur les traces de plusieurs grosses stars offensives. Et si Robert Lewandowski est présenté comme la cible prioritaire pour la succession de Mbappé, les autorités qatariennes du PSG auraient un rêve bien discret : déloger Mohamed Salah des rangs de Liverpool.

Nasser Al-Khelaïfi pousserait même ses pions dans ce sens. En quête d’un nouveau directeur sportif pour remplacer Leonardo à son poste, le président parisien serait en effet positionné pour sur la piste menant à Michael Edwards. Homme fort de la décennie glorieuse de Liverpool, il a notamment fait venir Jürgen Klopp, Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino et Virgil van Dijk à Anfield.

En poste chez les Reds depuis 2011, le dirigeant anglais a déjà annoncé qu’il quitterait ses fonctions à l’issue de la saison. D’après les informations du Telegraph, le Paris SG le voudrait à la place de Leonardo. Le tabloïd britannique révèle par ailleurs que cet intérêt du PSG pour Michael Edwards n’aurait rien d’anodin. En effet, après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain aimerait rebâtir avec un projet semblable à celui de Liverpool.

Le bras droit de Jürgen Klopp serait donc courtisé avec comme enjeu une future arrivée de Mohamed Salah pour succéder à Kylian Mbappé aux côtés de Lionel Messi et Neymar. D’autant que l’international égyptien n’a pas encore renouvelé son bail qui prendra fin en juin 2023. Mais le PSG n’est pas seul sur ce gros coup.

PSG Mercato : Le Barça veut contrer les plans du Qatar

A en croire le quotidien espagnol Sport, le FC Barcelone serait également sur les traces de Mohamed Salah. S’il ne parvient pas à attirer Erling Haaland (Borussia Dortmund), le président barcelonais, Joan Laporta, aurait prévu de lancer une offensive pour Salah l’été prochain.

Le média catalan précise toutefois que les Blaugranas redouteraient déjà l’offre à venir du Paris SG puisque le Qatar érigerait l’ancien attaquant de l’AS Roma en priorité absolue en cas de départ de Kylian Mbappé.

Affaire à suivre donc…