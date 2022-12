Real Madrid Mercato : Le Real fonce sur le successeur de Dani Carvajal

Publié par Thomas G. le 15 décembre 2022 à 13:50

Bien décidé à démarrer un nouveau projet galactique, le Real Madrid pourrait recruter un défenseur pour concurrencer Dani Carvajal.

Le Real Madrid veut continuer à restructurer son effectif lors des deux prochains mercatos. Ces dernières saisons, les dirigeants merengues ont initié un rajeunissement de l’effectif de Carlo Ancelotti. Grâce à cette stratégie, Vinicius Jr, Rodrygo, Aurélien Tchouaméni ou encore Eduardo Camavinga sont signé au Real Madrid. Les Madrilènes veulent poursuivre dans cette voie pour démarrer leur nouveau projet après Endrick et Vitor Roque, le Real souhaiterait recruter une troisième pépite brésilienne.

Selon les informations du média espagnol Marca, les Merengues pourraient acheter définitivement le latéral de 19 ans, Vinicius Tobias. Le jeune espoir brésilien est prêté au Real Madrid par le Shakhtar Donetsk depuis l’été dernier. Cette saison, Vinicius Tobias évolue principalement avec la Castilla sous les ordres de Raul Gonzalez. Les prestations du jeune latéral brésilien auraient convaincu les dirigeants du Real de lever l’option d’achat de 10 millions d’euros de Vinicius Tobias. L'espoir brésilien est considéré comme un futur grand joueur de la Seleção et les Merengues veulent agir rapidement pour éviter la concurrence d'autres clubs. Le défenseur de 19 ans pourrait monter en équipe première pour la deuxième partie de saison et devenir la doublure de Dani Carvajal au poste d’arrière droit.

Real Madrid Mercato : Le Real veut une nouvelle défense

À l’instar d’Alvaro Odriozola, Nacho Fernandez et Jesus Vallejo pourraient quitter le Real Madrid lors du mercato hivernal. Carlo Ancelotti ne compte plus sur les trois défenseurs espagnols et leurs départs permettraient aux Merengues de poursuivre la restructuration de l’effectif. En parallèle, le Real pourrait également vendre l’international français Ferland Mendy contre un chèque de 40 millions d’euros. Les Merengues auraient l’intention de recruter le défenseur du Bayern Munich, Alphonso Davies, pour le remplacer. Le Real Madrid pourrait donc enrôler deux jeunes défenseurs prometteurs dans les prochains mois avec Vinicius Tobias et l’international canadien.