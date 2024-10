Toulouse FC : La renaissance de Zakaria Aboukhlal, héros de la victoire contre Montpellier

Lors de la victoire 3-0 du Toulouse FC face à Montpellier dimanche soir, Zakaria Aboukhlal a brillé en tant que joueur le plus décisif de la rencontre. L’ailier marocain de 24 ans s’est illustré avec un doublé, offrant une victoire cruciale aux Toulousains.

Le soutien de Carles Martinez Novell, clé de la réussite de Zakaria Aboukhlal

Critiqué en début de saison pour ses performances en demi-teinte, Zakaria Aboukhlal semble aujourd’hui renaître de ses cendres. Le joueur marocain montre un nouveau visage et enchaîne les prestations remarquables avec le TFC, inscrivant trois buts lors de ses trois derniers matchs de Ligue 1. Considéré comme un « bouc émissaire » pendant cette période difficile, Aboukhlal a pu compter sur le soutien de son entraîneur, Carles Martinez Novell. Ce dernier, lors d’une conférence de presse début octobre, n’a pas hésité à le défendre :

« Zak est l’un des joueurs qui créent le plus d’occasions, qui aide le plus, c’est un finisseur, il est là, il se bat sur chaque action. Oui, il faut réussir à concrétiser. Mais, comme je le dis toujours, si on génère des occasions, le reste suivra. Zak est un battant, un compétiteur. Nous avons besoin de cet état d’esprit. Et ça, c’est Zak. »

Après son doublé contre Montpellier HSC, Zakaria Aboukhlal est allé saluer chaleureusement Carles Martinez Novell, exprimant ainsi sa reconnaissance pour le soutien constant de son coach. Ce geste illustre la confiance que le technicien espagnol de 40 ans a su insuffler à son joueur pendant cette période difficile.

Vincent Sierro loue le mental de Zakaria Aboukhlal

Outre le soutien de son entraîneur, Zakaria Aboukhlal peut également compter sur l’appui de ses coéquipiers, notamment celui de Vincent Sierro. Le capitaine toulousain a salué les qualités de son coéquipier après la victoire contre Montpellier, mettant en avant sa mentalité et sa détermination. Au micro de DAZN, il a déclaré : « C’est un excellent joueur. Après sa blessure aux ligaments croisés l’année dernière, il est revenu à un rythme impressionnant, preuve de sa mentalité de travailleur. Il avait besoin de cette confiance, et il a célébré avec le coach qui le soutient. On savait que ses efforts finiraient par payer. Zak se bat, il donne tout pour l’équipe. »