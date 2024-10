Mercato : Le PSG et l’OM se livrent une bataille pour un jeune talent européen

Si le nom de Trent Alexander-Arnold est cité pour venir renforcer le côté droit de la défense, le PSG serait sur les traces d’un jeune talent européen pour le poste de latéral gauche. L’OM serait aussi sur ce coup.

Alors que Nuno Mendes s’apprête à prolonger son contrat jusqu’en juin 2029, le Paris Saint-Germain aimerait également recruter un nouveau latéral gauche pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Dans cette optique, les dirigeants du PSG n’auraient pas du tout abandonné la piste menant à Maxim De Cuyper. Alors que la fenêtre des transferts d’hiver approche à grands pas, le Paris Saint-Germain serait à la recherche de renforts pour consolider sa défense.

Selon les dernières rumeurs de PSG Inside Actus, Luis Campos aurait coché le nom de l’arrière gauche du FC Bruges. Le jeune défenseur belge de 23 ans ne cesse de faire parler de lui. Ses performances remarquables en Jupiler Pro League et en équipe nationale belge ont attiré l’œil des plus grands clubs européens, et notamment du Paris Saint-Germain.

Après avoir manifesté un intérêt concret lors du dernier mercato estival, le PSG pourrait à nouveau tenter sa chance pour s’attacher les services de ce latéral gauche polyvalent, reconnu pour sa vitesse, ses qualités offensives et sa solidité défensive.

Si De Cuyper a récemment prolongé son contrat avec le Club Bruges, les discussions pour un éventuel transfert pourraient reprendre de plus belle dans les prochains mois. Selon le média spécialisé, le club belge pourrait être tenté de céder sa pépite si une offre conséquente est formulée. Cependant, le champion de France en titre n’est pas seul sur ce dossier.

L’OM et plusieurs cadors défient le PSG pour Maxim De Cuyper

Très courtisé par de grosses écuries européennes comme Liverpool ou Arsenal, Maxim De Cuyper serait également suivi de près par l’Olympique de Marseille. Son profil polyvalent et son potentiel de progression en font l’une des jeunes pépites les plus intéressantes du football européen. Si le PSG souhaite renforcer son couloir gauche, c’est notamment pour pallier le manque de concurrence à ce poste.

Exclusivité @PSGInside_Actu



𝐌𝐚𝐱𝐢𝐦 𝐃𝐞 𝐂𝐮𝐲𝐩𝐞𝐫 : 𝐔𝐧𝐞 𝐂𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐂𝐡𝐨𝐢𝐱 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐏𝐒𝐆



Maxim De Cuyper, le jeune défenseur du Club Bruges, se distingue particulièrement aux yeux de différent recruteurs dont le Paris Saint-Germain .



➡️ Le profil de… https://t.co/5tYM7dlveZ pic.twitter.com/vee8oIVdJz — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) October 27, 2024

Nuno Mendes, titulaire indiscutable, n’a pas de véritable doublure de haut niveau. Maxim De Cuyper pourrait ainsi apporter une solution de qualité et permettre à l’entraîneur parisien de faire tourner son effectif. Toutefois, le recrutement de Maxim De Cuyper ne sera pas une mince affaire. Le FC Bruges devrait réclamer une indemnité de transfert conséquente pour laisser partir l’un de ses meilleurs éléments.

De plus, la concurrence des autres clubs intéressés pourrait compliquer la tâche du PSG. Wolfsburg, le Betis Séville, Fenerbahçe, Liverpool, Arsenal, l’Ajax Amsterdam et l’AC Milan étant également sur les traces du compatriote de Thomas Meunier. Le PSG devra donc sortir le grand jeu pour convaincre le joueur et son club.