Mercato : Le PSG peut se frotter les mains, cette recrue est déjà conquise

Le PSG se prépare à boucler une signature importante pour son effectif. Le club de la capitale est en discussions avancées avec Vitinha pour lui offrir un nouveau contrat. Le milieu de terrain portugais clame son amour pour le Paris Saint-Germain.

PSG : Vitinha, un parcours en pleine ascension

Dans une interview accordée à RMC Sport, Vitinha, le milieu de terrain du PSG, s’est confié sur sa saison, sa relation avec Luis Enrique et les ambitions du club. Récemment classé 27ème au Ballon d’Or, le Portugais a reconnu l’importance de cette distinction : « C’est un honneur. C’est la première fois que je suis nommé, c’est tout nouveau pour moi », a-t-il clamé. Inspiré par Rodri, le Portugais aspire à gravir les échelons et à devenir une référence à son poste.

Sous la direction de Luis Enrique, Vitinha s’est épanoui et connaît un progrès remarquable. L’entraîneur espagnol lui a accordé une grande liberté, lui permettant d’exprimer tout son potentiel : « J’ai beaucoup de liberté avec lui », a-t-il confié. Cette confiance a permis au Portugais de retrouver son meilleur niveau et de devenir un élément clé du dispositif parisien.

Un PSG plus collectif et ambitieux

Le départ de Kylian Mbappé a marqué un tournant pour le PSG. Le club francilien a changé de politique de recrutement pour faire plus confiance aux jeunes talents. Vitinha estime que le club est désormais plus fort : « Le PSG de maintenant est plus fort que celui de l’année dernière. C’est incomparable avec avant. On est plus dans l’énergie, la volonté de progresser ensemble », a-t-il confié sur Rothen S’enflamme.

Les objectifs du club sont clairs : remporter la Ligue des Champions. « On sait qu’on peut faire une grande Ligue des champions. Nous aussi, on veut gagner, et on va tout faire pour », a affirmé le Portugais.

Vitinha veut prolonger le plaisir à Paris

Vitinha semble s’être rapidement adapté à la vie parisienne et affiche une grande ambition pour l’avenir. Alors que des discussions sont en cours pour le prolonger, il déclare sa flamme à la cité parisienne. « Moi, je veux continuer ici, je veux faire de belles années ici, je suis heureux ici, la ville, tout, ma famille », a-t-il confié. L’international portugais pourrait ainsi suivre les traces de Marquinhos et devenir un véritable emblème du club.