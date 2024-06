Mercato : Ethan Mbappé annonce son départ du PSG !

Ethan Mbappé, le jeune frère de Kyllian, a annoncé son départ du Paris Saint-Germain sur Instagram. Contraint de quitter le club en fin de contrat, il a tenu à remercier le PSG pour ses 7 années passées au club

Un autre Mbappé quitte le PSG cet été

C’est sur Instagram que le frère de Kyllian a officiellement annoncé son départ ce mardi. Alors que son contrat se termine en même temps que celui de Kyllian (30 juin 2024), Ethan Mbappé est forcé de quitter le club, notamment à cause de Luis Enrique et de la direction, qui ne voulaient plus entendre parler de Mbappé, frère ou pas.

Le milieu parisien est très reconnaissant de tout ce que le club parisien a pu lui apporter : « Pour tout ce que tu m’as apporté, pour toutes ces personnes formidables que tu as mises sur ma route et pour la manière dont tu m’as fait grandir, au nom de l’amour sincère que je te porte, je te dis merci et au-revoir PSG, » a déclaré Ethan Mbappé.

🚨 OFFICIEL ! Éthan Mbappé annonce son 𝗗𝗘́𝗣𝗔𝗥𝗧 du PSG ! 👋❤️💙



« 𝗔𝘃𝗲𝗰 𝗺𝗼𝗻 𝗮̂𝗺𝗲 𝗱'𝗲𝗻𝗳𝗮𝗻𝘁 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗽𝘂𝗶𝘀 𝗹𝗮 𝗻𝗮𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻𝗰𝗲, 𝗷𝗲 𝘁'𝗮𝗶 𝗱𝗲́𝗰𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝘆𝗲𝘂𝘅 𝗿𝗲𝗺𝗽𝗹𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗿𝗲̂𝘃𝗲𝘀. 𝗖'𝗲́𝘁𝗮𝗶𝘁 𝗶𝗹… pic.twitter.com/LAusMgWp4g— Actu Foot (@ActuFoot_) June 18, 2024

La belle fin parisienne d’Ethan Mbappé

Arrivé en même temps que son frère en 2017, il n’a jamais réellement eu sa chance. Cette saison, Ethan Mbappé n’a joué que 90 minutes chez les pros, réparties en trois matchs de Ligue 1 et deux de Coupe de France. Chez les jeunes, par contre, le bilan est plus positif puisqu’il a joué une trentaine de matchs avec les jeunes du PSG.

Le jeune Ethan part tout de même la tête haute. Grâce à ses participations en Coupe de France et en Ligue 1, il a pu décrocher ces deux trophées avec le Paris Saint-Germain. De plus, avec les U19 du PSG, Ethan Mbappé a remporté le championnat avec une victoire 3-1 contre l’AJ Auxerre il y a deux jours.

Courtisé il y à plusieurs mois par le LOSC, Ethan est désormais libre de signer où il le souhaite. C’est donc Lille qui était allé aux renseignements il y a un mois, mais d’autres clubs de ligue 1 et étrangers le voulaient, mais les noms n’ont pas filtré.