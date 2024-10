Montpellier HSC : Le point sur la rencontre entre les Ultras Paillade et les joueurs

Les contre-performances du Montpellier HSC en ce début de saison en Ligue 1 prennent une tournure inquiétante. Inquiets de la situation, les Ultras Paillade, qui se déplacent chaque week-end pour soutenir le club, ont décidé de rompre le silence et de rencontrer les joueurs pour les encourager à se ressaisir.

Les contre-performances du Montpellier HSC : les Ultras Paillade montent au créneau

Comme annoncé dans leur communiqué publié sur les réseaux sociaux mardi, les Ultras Paillade se sont rendus au centre d’entraînement de Grammont pour rencontrer les joueurs ce mercredi matin. Selon Midi Libre, près de 300 supporters ont répondu présent à ce rassemblement avec pour objectif de « faire comprendre aux joueurs leurs responsabilités dans ce début de saison difficile, qu’ils en prennent conscience et se reprennent en main ». À l’arrivée des Ultras Paillade vers 10h, l’entraîneur Jean-Louis Gasset a invité les joueurs à sortir pour les écouter.

Un message fort des Ultras Paillade aux joueurs

Dans le respect et la considération, les Ultras ont délivré leur message aux joueurs du Montpellier HSC. « Nous n’allons pas parler football ce matin, ils ont un coach de classe internationale », a déclaré Sylvain, capo de la Butte Paillade, face aux joueurs. « Le MHSC est une institution, et nous avons le sang orange et bleu qui coule dans nos veines. Savez-vous ce que représente le nom de ce centre d’entraînement ? C’est BERNARD GASSET, le père de votre coach. Ici, c’est la famille, ici c’est la Paillade. Aujourd’hui, vous manquez de passion. Nous voulons que vous mouilliez le maillot, car nous le faisons chaque week-end… », a-t-il ajouté.

Dans le silence total, les joueurs ont écouté le discours des Ultras Paillade. Ces derniers les ont exhortés à redoubler d’efforts, en commençant par le match de dimanche prochain contre le Havre AC. Pour conclure, Sylvain a rappelé que des résultats décevants à l’avenir seraient mal acceptés : « Et ne nous faites pas revenir, car ce ne sera pas la même chose si nous devons revenir », a-t-il averti.