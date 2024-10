Mercato RC Lens : Rayan Fofana signe son premier contrat professionnel

Le RC Lens sécurise l’avenir et son mercato avec Rayan Fofana. Le jeune attaquant de 18 ans reste Sang et Or pour les trois prochaines années. Il a signé son premier contrat professionnel avec le RCL.

Le RC Lens blinde sa pépite Rayan Fofana

Formé au RC Lens depuis l’âge de 13 ans, Rayan Fofana a rapidement gravi les échelons. À seulement 18 ans, l’attaquant prometteur a signé son premier contrat professionnel avec le club, le liant aux Sang et Or jusqu’en 2027. Arrivé à La Gaillette en 2019, Fofana s’est imposé comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation lensois.

Ses performances avec les U19 du RC Lens, notamment lors de la Youth League, ont attiré tous les regards. Auteur de 19 buts en championnat national U19 et en Youth League, il a démontré un sens du but exceptionnel. Plus qu’un simple buteur, Rayane Fofana se distingue par sa technique, sa vitesse et son intelligence de jeu. Ces qualités lui ont permis de s’adapter rapidement à l’équipe réserve, où il a montré de belles promesses.

Un avenir prometteur pour Rayane Fofana

Éric Sikora, responsable de la post-formation, se réjouit de cette signature. Il s’agit d’une marque de confiance du Racing Club de Lens envers sa jeune pépite. « La signature de ce premier contrat professionnel est une belle marque de confiance mutuelle entre le Racing et Rayan Fofana. Elle vient concrétiser plusieurs années de formation au club et récompenser les progrès de Rayan au cours de la saison 2023/24 », a-t-il déclaré.

En dépit de ses qualités remarquables qui pourraient être bénéfiques pour le RC Lens de Will Still en quête de buteur, Rayane Fofana a encore une marge de progression à atteindre, assure Sikora : « Ses qualités de finisseur lui ont permis de briller, totalisant 19 buts en championnat national U19 et en Youth League. En plus de ses caractéristiques, Rayan possède une belle marge de progression et nous sommes très heureux de continuer à l’accompagner dans son développement. Félicitations Rayan ! »

Un pari sur l’avenir

En misant sur Rayan Fofana, le RC L montre une fois de plus sa volonté de miser sur la jeunesse et de construire un projet sportif ambitieux. Le jeune attaquant, quant à lui, a l’opportunité de poursuivre sa carrière dans un club qui lui a fait confiance depuis ses débuts.