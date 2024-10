Pour la dixième journée de Ligue 1 face à l’AS Monaco, Angers SCO pourrait devoir se passer des services de Bamba Dieng. Selon les informations d’Angers Ma Ville, l’attaquant sénégalais de 24 ans reste incertain à moins de 72 heures du déplacement du SCO.

Bamba Dieng rechute avant le match contre l’AS Monaco

Gêné par une blessure à la cheville début octobre, Bamba Dieng avait récemment fait son retour lors de la huitième journée contre le Toulouse FC. Ayant joué seulement sept minutes, il a vu ses coéquipiers obtenir le nul 1-1 face aux Toulousains. Le week-end dernier, Bamba Dieng est apparu de nouveau contre l’AS Saint-Étienne, entrant en jeu à six minutes de la fin et inscrivant le quatrième but de la victoire 4-2 d’Angers SCO. Malgré cette performance, le natif de Pikine pourrait être contraint de mettre sa saison en pause. D’après Angers Ma Ville, le joueur de 24 ans a de nouveau ressenti une gêne et était absent à l’entraînement ce mercredi, rendant sa participation contre l’AS Monaco incertaine.

Angers SCO : Bamba Dieng et Jacques Ekomié incertains contre l'AS Monaco 3

Retour de Jacques Ekomié à l’entraînement collectif

À l’inverse, Angers SCO pourrait enregistrer le retour de Jacques Ekomié. L’arrière gauche gabonais de 21 ans, blessé au genou lors d’une sélection nationale et absent depuis la reprise du championnat, a participé à l’entraînement ce mercredi. Cependant, sa disponibilité pour le match face à l’AS Monaco reste à confirmer. La séance de jeudi déterminera sa présence dans la liste des joueurs convoqués pour affronter l’AS Monaco ce vendredi à 18h00 GMT. Le club angevin nourrit l’ambition de maintenir le cap après sa première victoire contre l’AS Saint-Étienne le week-end dernier.