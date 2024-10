Ce supporter montpelliérain fustige les joueurs : « Jouez au ballon, arrêtez de faire rire »

Avant d’organiser la rencontre entre les Ultras de la Paillade et les joueurs du Montpellier HSC, Sylvain, capo de la Butte Paillade, était présent dans les locaux de France Bleu Hérault pour expliquer les raisons du retrait des supporters lors de la défaite 0-3 contre le Toulouse FC le week-end dernier.

La frustration des supporters montpelliérains face aux joueurs du MHSC

Alors que tous les supporters montpelliérains espéraient voir le club se relever après l’arrivée de Jean-Louis Gasset, une nouvelle défaite est venue les décevoir. Après seulement 27 minutes de jeu, le Montpellier HSC avait déjà encaissé trois buts face au Toulouse FC. Un début de match qui a frustré les Ultras de la Paillade, lesquels ont alors retiré leur bâche en signe de protestation. S’adressant à France Bleu Hérault, Sylvain a donné plus de détails sur cette décision.

« Après ce troisième but toulousain, au lieu de péter les plombs inutilement, on a décidé de quitter la tribune et de monter dans les coursives. Ensuite, chacun était libre de quitter le stade ou pas. Plutôt que de risquer notre santé, au bout d’un moment, nous en avons eu ras-le-bol », a expliqué le capo de la Butte Paillade.

📣 Dans #IcilaPaiilade, Sylvain de la Butte Paillade explique le retrait du groupe de supporters après les 3 buts encaissés contre le TFC



Lien vers l'intégralité de l'émission : https://t.co/JCMaBk0ld6@TiffanyHenne @Cedricbarbosa14 @Thomas_Pinaroli @Cotamara34 pic.twitter.com/v2mhm6aCL6 — France Bleu Hérault (@bleuherault) October 28, 2024

Les Ultras Paillade demandent plus d’engagement sur le terrain

Il souligne que tout ce que les supporters montpelliérains demandent, c’est de voir les joueurs afficher une vraie envie de gagner, de se battre sur le terrain, et non pas de rester trop passifs. « Cela fait des années que ça dure. Je ne suis pas un grand spécialiste du football, je laisse cela aux professionnels, mais ce qui nous déplaît, c’est la mentalité des joueurs sur le terrain. C’est inadmissible. Ce manque d’envie et cette nonchalance nous inquiètent le plus. Baisser les bras, ce n’est pas nous. »

Pour lui, les joueurs ne jouent pas, ils font rire. « À un moment donné, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités, les joueurs comme le club. Peut-être que Laurent Nicollin est trop indulgent au quotidien. Toute la saison dernière, on s’est réfugié derrière l’incident du pétard pour dire que le club aurait pu sombrer. Arrêtez de faire rire, jouez au ballon. » Pour rappel, ce mercredi 30 octobre 2024, il est allé à la rencontre des joueurs avec près de 300 supporters présents à Grammont. Le but de ce rassemblement est d’encourager l’équipe à redoubler d’efforts pour les prochaines rencontres.