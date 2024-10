ASSE : Augustine Boakye envoie un message clair à Olivier Dall’Oglio

Augustine Boakye continue de se faire sa place dans l’équipe de l’ASSE. Le Ghanéen apporte notamment sa polyvalence au groupe d’Olivier Dall’Oglio. Cependant, il a son poste préférentiel qu’il a tenu à faire savoir à son entraîneur.

ASSE : Rôle de numéro 10, le poste préférentiel d’Augustine Boakye

Recruté cet été par l’AS Saint-Étienne, Augustine Boakye s’adapte progressivement à son nouvel environnement. Si le Ghanéen a déjà disputé quelques matchs après s’être remis de quelques pépins physiques, il a exprimé son désir de jouer dans un rôle plus axial. Depuis son arrivée dans le Forez, Boakye a été utilisé à plusieurs postes par Olivier Dall’Oglio.

Le joueur de 23 ans a toutefois reconnu se sentir plus à l’aise dans un rôle de meneur de jeu à l’ASSE. « Je suis un numéro 10 qui aime faire des passes décisives, a-t-il confessé. J’aime encore plus quand je fais des passes décisives à mon attaquant parce que je pense que lorsque l’attaquant marque, cela donne plus de confiance à l’équipe. Je vois l’attaquant comme l’homme principal et donc quand il ne marque pas et qu’il est frustré, cela affecte toute l’équipe », a confié Augustine Boakye.

L’ancien joueur de Wolfsberger souhaite apporter le maximum à son équipe qu’il rêve de voir se maintenir en Ligue 1. « Je pense que le plus important maintenant est que l’équipe reste en Ligue 1 cette saison. Continuer à jouer en Ligue 1 est mon objectif personnel et je dois juste continuer à travailler dur. Ma priorité est de continuer à bien jouer pour Saint-Etienne et de réaliser de grandes choses avec les Verts », a déclaré Augustine Boakye.

Le Ghanéen espère ainsi continuer à progresser et à gagner plus du temps de jeu. Pour le moment, Olivier Dall’Oglio semble privilégier un système de jeu en 4-3-3, ce qui laisse peu de place à un pur numéro 10. Il reste à voir si le technicien stéphanois décidera de faire évoluer son système pour donner plus de liberté à Boakye.