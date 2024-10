Mercato PSG : 15M€ ! Une offre inespérée tombe pour le Paris SG

Avec l’arrivée de Willian Pacho et les retours proches de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, le PSG veut dégraisser au poste de défenseur central. Un club allemand aimerait ainsi débarrasser le Paris SG d’un indésirable.

Mercato PSG : Fribourg négocie avec Luis Campos

Le feuilleton Milan Skriniar pourrait connaître un dénouement rapide. Le défenseur central slovaque, arrivé libre à l’été 2023, ne semble plus entrer dans les plans de Luis Enrique. En quête d’un nouveau challenge pour se relancer dans la seconde moitié de saison, l’ancien défenseur de l’Inter Milan a fait part de son désir de quitter le Paris Saint-Germain cet hiver et plusieurs clubs sont déjà sur les rangs.

D’ailleurs, selon les informations relayées ces dernières heures par PSG Inside Actus, le Paris SG aurait reçu une offre concrète pour Milan Skriniar. Actuellement cinquième de Bundesliga, Fribourg FC aurait transmis une offre de 15 millions d’euros à Luis Campos pour l’international slovaque. Le média spécialisé précise que le PSG n’a pas encore pris de décision concernant cette offre.

Surtout que selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin ferait de Milan Skriniar sa priorité pour le mercato hivernal. Conscient de l’intérêt suscité par son roc défensif, le champion de France en titre se montrerait un peu plus gourmand dans ce dossier.

Le PSG veut au moins 20M€ pour laisser filer Milan Skriniar

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Milan Skriniar ne devrait pas s’éterniser au Paris Saint-Germain. En difficulté sous les ordres de Luis Enrique, le défenseur central de 29 ans s’apprête à changer d’air. Déjà proche d’un départ lors du dernier mercato estival, le natif de Ziar nad Hronom devrait finalement quitter la capitale en janvier.

Cependant, le Paris SG ne compte pas brader Skriniar et demanderait un montant supérieur à 20 millions d’euros pour le laisser partir. Cette somme pourrait permettre au club de la capitale d’alléger sa masse salariale et de financer d’autres arrivées au poste de défenseur central. Une belle bataille s’annonce donc lors du mercato hivernal pour s’attacher les services de Milan Skriniar. Reste à savoir quel club parviendra à convaincre le PSG et le joueur slovaque.