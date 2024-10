ASSE : Le retour des blessés redonne espoir à l’entraîneur de Saint-Etienne

L’entraîneur de l’ASSE s’est réjoui du retour à l’entraînement de plusieurs blessés. Cependant, il n’a confirmé qu’un seul renfort au sein du groupe pour affronter le RC Strasbourg, samedi (21h).

ASSE : Ben Old, Briançon et Monconduit indisponibles

Les blessés de longue date de l’ASSE sortent progressivement de l’infirmerie. Outre Ben Old, opéré il y a juste une semaine, Anthony Briançon, Thomas Monconduit, Ibrahima Wadji, Pierre Cornud et enfin Yvann Maçon ont retrouvé le terrain d’entraînement à l’Étrat.

Seul Maçon a pour l’instant intégré l’entraînement collectif et est d’ores et déjà prêt à rejouer dès ce samedi contre le RC Strasbourg. Les autres ne sont pas encore à 100 % de leurs capacités physiques selon les explications d’Olivier Dall’Oglio : « Ce matin, il y avait des têtes nouvelles. C’est une bonne nouvelle. En ce qui concerne Yvann Maçon, c’est bon. On poursuit encore avec Anthony Briançon et Thomas Monconduit, avec une reprise plutôt progressive ».

ASSE-RCSA : Décision attendue pour Wadji et Cornud

De retour de Clairefontaine, Ibrahima Wadji « est presque guéri et peut s’entraîner presque normalement ». Toutefois, le staff technique a décidé de le ménager comme il l’avait fait pour Yvann Maçon la semaine dernière.

Pierre Cornud s’est lui aussi entraîné normalement mercredi et jeudi. Une décision concernant Wadji et lui sera prise vendredi, après la dernière séance d’entraînement. Cependant, le coach stéphanois prévient : « Bien sûr, il n’y aura pas de prise de risque ».

Yvann Maçon, un renfort de poids pour affronter le RC Strasbourg

En attendant le dernier point médical vendredi, Olivier Dall’Oglio peut compter sur Yvann Maçon pour renforcer sa défense, qui a souffert depuis le début de la saison. Le retour de ces joueurs expérimentés est une excellente nouvelle pour l’ASSE, qui espère ainsi enclencher une série de résultats positifs. Les supporters stéphanois attendent avec impatience de revoir leurs favoris sur les terrains.

Quels seront les impacts de ces retours sur le classement de l’ASSE ? Réponse dès ce week-end face au Racing Club Strasbourg Alsace.