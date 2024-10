OM : Un proche de Mehdi Benatia au centre des tensions à Marseille

La direction de l’OM est secouée par de vives tensions. Un proche de Mehdi Benatia est au cœur de cette polémique grandissante.

Jean-Pierre Papin et Marco Otero en désaccord avec la direction de l’OM

Encore marqué par sa défaite face au PSG (3-0), l’Olympique de Marseille traverse une nouvelle période de turbulences. Si les résultats sportifs sont au cœur des préoccupations des supporters, c’est en coulisses que la situation semble la plus tendue. Au centre de ces dissensions : la gestion des jeunes joueurs.

Jean-Pierre Papin, entraîneur de l’équipe réserve de l’OM, et Marco Otero, responsable du centre de formation, se rapprochent de la porte. Et pour cause, les deux hommes n’approuveraient pas les nouvelles consignes imposées par de la direction sportive de l’OM, incarnée notamment par Ali Zarrak, bras droit de Mehdi Benatia.

Ali Zarrak, bras droit de Mehdi Benatia au centre des polémiques

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, le responsable de la Pro 2 a été au cœur de plusieurs polémiques. Après son altercation avec Chancel Mbemba cet été, c’est au tour de Jean-Pierre Papin de dénoncer son comportement, allant jusqu’à évoquer un possible harcèlement moral.

Ces tensions ne seraient pas isolées, puisque selon les informations de La Provence, d’autres membres du club, joueurs ou encadrants, seraient également en conflit avec Ali Zarrak. Ces dissensions pourraient avoir des conséquences importantes au sein de la formation l’OM. Cela risque de de fragiliser davantage une équipe déjà en quête de stabilité.

-Après Mbemba et Papin, Ali Zarrak serait également en conflit avec d'autres éléments du club ( joueurs ou encadrants)@laprovence #TeamOM pic.twitter.com/eqnLkoCY7N — OlympiquOM (@OlympiquOM13) October 31, 2024

De plus, ces tensions internes pourraient avoir un impact sur le climat le vestiaire et, par conséquent, sur les performances sportives. Le président Pablo Longoria et ses collaborateurs devront résoudre ce problème dans les prochains mois.