Mercato ASSE : Dall’Oglio répond cash à la rumeur Wilfried Nancy

Olivier Dall’Oglio a réagi à la rumeur annonçant Wilfried Nancy à la tête de l’ASSE pour lui succéder. Il affirme se battre pour redresser la situation et ne pas se soucier de son éventuel successeur.

ASSE : Olivier Dall’Oglio botte en touche sur la rumeur Wilfried Nancy

L’Équipe a révélé des contacts entre Ivan Gazidis, président de l’ASSE, et Wilfried Nancy, entraîneur de Columbus Crew en MLS. Ce dernier serait pressenti pour remplacer Olivier Dall’Oglio, dont le poste semble de plus en plus précaire en raison des mauvais résultats du club.

Interrogé sur ces rumeurs, Olivier Dall’Oglio a botté en touche : « Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise sur Wilfried Nancy ? Je ne suis pas allé vérifier. Ça fait partie du jeu. » Malgré ces bruits de couloir, l’entraîneur stéphanois assure rester concentré sur sa mission : « Je suis dans ma mission, je travaille au quotidien, je donne tout pour ce club. »

Maintenu en poste par le groupe canadien Kilmer Sports Ventures suite à la montée de l’ASSE en Ligue 1, Olivier Dall’Oglio est chargé de maintenir le club stéphanois dans l’élite. Cependant, après neuf journées de championnat, les résultats sont loin d’être à la hauteur : l’ASSE occupe une inquiétante 16ème place.

Pour sortir de cette situation délicate, l’entraîneur de 60 ans devra rapidement redresser la barre, notamment lors des prochaines rencontres face au RC Strasbourg et à l’OL, lors du derby.