PSG : Un gros malaise révélé en interne

Si le PSG performe sur le terrain en Ligue 1, l’ambiance est loin d’être celle des grands jours en interne. Pourtant, le club affiche une apparence qui laisse croire que tout est rose en interne, jusqu’à ce qu’un malaise soit révélé au sommet du club.

Tensions au PSG : L’avenir de Luis Campos en question

Le PSG cherche à stabiliser sa direction avec un trio composé de Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique et Luis Campos. Si les relations entre les trois hommes semblent bonnes en apparence, des tensions sous-jacentes pourraient remettre en question la pérennité de ce triumvirat. Le dernier cité pourrait être le plus impacté dans ce trio de dirigeants du club parisien.

Arrivé en 2022 pour redynamiser le projet sportif du club, le conseiller sportif portugais devrait prochainement prolonger son contrat, mais des tensions internes pourraient compliquer les négociations. Selon L’Equipe, les méthodes de travail de Luis Campos sont au cœur des débats. Son approche très confidentielle ne fait pas l’unanimité au sein du club, notamment auprès de l’équipe de communication.

Le Portugais ne s’entendrait pas forcément non plus avec Victoriano Melero, nouveau directeur général du PSG. Ces tensions pourraient expliquer pourquoi la prolongation de son contrat tarde à se concrétiser. Le quotidien assure tout de même que la prolongation de Luis Campos ne serait pas remise en cause.

Malgré ces difficultés, Luis Campos reste une figure clé du projet sportif du PSG. Ses recrutements et sa vision du football ont apporté un nouveau souffle à l’équipe. Le club parisien devra donc trouver un équilibre entre les ambitions de son conseiller sportif et les besoins de l’organisation.