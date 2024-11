Montpellier HSC : Jérôme Rothen dénonce la gestion de Laurent Nicollin

Le mercredi 30 octobre dernier, les Ultras Paillade ont effectué une descente au centre d’entraînement de Grammont pour une rencontre avec les joueurs du Montpellier HSC. Le message passé par les supporters était de demander aux joueurs de faire davantage d’efforts. Cela n’a pas plu à Jérôme Rothen, qui a vivement critiqué ces derniers ainsi que le président Laurent Nicollin.

Rencontre entre les Ultras Paillade et les joueurs : Jérôme Rothen rend Laurent Nicollin responsable

Près de 300 supporters du Montpellier HSC ont rencontré les joueurs mercredi dernier. Dans une vidéo publiée par Midi Libre, on entend Sylvain, capo de la Butte Paillade, avertir les joueurs qu’un retour à Grammont en cas de défaites répétées ne serait pas bien accueilli. « Et ne nous faites pas revenir, car ce ne sera pas la même chose si nous devons revenir. » Un discours qui ne plaît visiblement pas à Jérôme Rothen, qui a abordé la situation lors d’une émission sur RMC Sport. Le journaliste français a expliqué que si une telle rencontre avait été autorisée, c’était dû à une mauvaise organisation de Laurent Nicollin, président du Montpellier HSC.

« Les supporters ont le droit d’exprimer leur mécontentement, il n’y a pas de problème. Mais si tu leur laisses la possibilité de parler aux joueurs, c’est de la responsabilité des dirigeants, du président, qui leur permettent de le faire. Ils n’ont pas sauté des barrières… Tout cela était programmé. Comment peux-tu, en tant que président, perdre le contrôle de la situation depuis plusieurs mois ? Cette crise-là, on pouvait l’anticiper… « Alors mouillez le maillot », c’est une phrase derrière laquelle les supporters se cachent. Mais s’il suffisait de mouiller le maillot pour être un bon joueur de Ligue 1, voire de Ligue 2, il y en aurait beaucoup », a fulminé Jérôme Rothen.

Photo : Jérôme Rothen

Un mauvais mercato de Laurent Nicollin, selon Jérôme Rothen

Le journaliste de RMC Sport a ajouté que si le club vacille depuis la saison dernière, c’est en grande partie à cause de Laurent Nicollin. Il estime que la décision de ne pas investir lors des mercatos n’a pas été bénéfique pour l’équipe. « Ce qui me dérange, c’est que lorsque tu es joueur, tu es responsable de la situation. Mais s’ils donnent aussi peu sur le terrain, c’est qu’il y a un problème au-dessus. Et ce problème, c’est le président, le propriétaire du club. Montpellier HSC, c’est ton club, l’ADN de Montpellier, c’est le groupe Nicollin avec Laurent Nicollin. Son père, Loulou, doit se retourner dans sa tombe en voyant son fils ne parler que de l’aspect financier, en oubliant le sportif et en disant : « Non, pas de recrues parce que nous… ». Non, tu as une équipe médiocre, et c’est le cas », a critiqué Jérôme Rothen, qui n’a pas mâché ses mots.