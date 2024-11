Vente OM : Coup de tonnerre à l’Olympique de Marseille !

Depuis plusieurs mois, Thibaud Vézirian a lancé une sacre caravane pour alerter les fans marseillais sur une imminente Vente de l’OM. Ces dernières heures, le journaliste d’investigations a lâché une nouvelle bombe sur ce dossier brûlant.

Vente de l’OM : Pourquoi l’Arabie Saoudite a finalement abandonné

En 2020, l’Olympique de Marseille était sur le point d’être racheté par un fonds d’investissement saoudien. Un deal de 200 millions d’euros était sur le point d’être finalisé, mais la crise sanitaire liée au Covid-19 a mis un coup d’arrêt à cette opération. Le journaliste Thibaud Vézirian, proche du dossier, a révélé de nouveaux détails sur ce projet avorté.

Selon lui, les investisseurs saoudiens avaient pour ambition de développer le club marseillais et d’en faire un acteur majeur du football européen. Cependant, la pandémie mondiale, suivie de la guerre en Ukraine et de tensions diplomatiques entre la France et l’Arabie Saoudite, ont mis à mal ce projet ambitieux.

« J’étais proche du partie acheteuse qui m’avait dit : “si on va au bout des négociations qui sont en cours, on injecte, pendant la période covid, 200M€”. À ce moment-là, le club est encore valorisé 150M€. À l’époque, c’était donc vraisemblablement l’achat du club. L’idée était de développer et de valoriser le club en fonction d’un cahier des charges en attendant que le problème du covid s’arrête, car ce n’était pas possible d’acheter une grande entreprise.

En 2020, ils ont donc mis 200M€ et c’était à eux de le gérer en transition. C’était un processus lancé dont ils n’ont jamais voulu parler… », a expliqué Vézirian lors d’un Live diffusé sur Twitch. Cependant, ce projet colossal ne serait pas totalement abandonné.

L’Arabie saoudite fixe un ultimatum pour la Vente OM

D’après Thibaud Vézirian, les investisseurs saoudiens pourraient rapidement revenir à la table des négociations pour la Vente OM si les relations diplomatiques entre la France et les pays du Moyen-Orient s’arrangent.

« Les investisseurs étrangers ne sont pas en confiance vu le bazar. Les acheteurs ont dit que c’était compliqué pour le club puisqu’il faut être bon tout de suite, etc. Donc pour ne pas se faire avoir, ils demandent que tous les deals économiques soient réglés. Et ensuite, il sera temps d’annoncer la vente du club », a ajouté le journaliste français. Reste maintenant à savoir si Frank McCourt voudra lâcher l’OM après avoir toujours démenti les informations de Vézirian.