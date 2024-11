Le PSG maîtrise le RC Lens et conforte sa place de leader

Le PSG a enchaîné une nouvelle victoire face au RC Lens en Ligue 1 en s’imposant 1-0 ce samedi. Grâce à ce succès, les Parisiens consolident leur place de leader du championnat.

Un début de match idéal pour le PSG

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour le PSG en Ligue 1. Une semaine après avoir explosé l’OM sur ses propres installations, les Franciliens viennent de s’offrir le Scalp du RC Lens. Les hommes de Luis Enrique étaient très attendus face à la meilleure défense du championnat. En face, les Sang et Or se devaient de réagir après une défaite 2-0 face au LOSC la journée précédente.

Dès les premières minutes, le PSG a montré son intention de faire la différence. Sur une contre-attaque éclair, Ousmane Dembélé a ouvert le score en reprenant un centre de Warren Zaïre-Emery à la 4ème minute. Les Parisiens ont ensuite multiplié les occasions, mais ont manqué de réalisme pour alourdir le score.

L’expulsion de Khusanov scelle le sort de la rencontre

Le RC Lens, malgré l’ouverture du score rapide, n’a pas abdiqué. Les hommes de Will Still ont tenté de réagir mais ont buté sur une défense parisienne bien organisée et sur un Gianluigi Donnarumma impérial. Ils finissent par subir un coup dur juste avant l’heure de jeu. Le tournant du match a eu lieu à la 59ème minute, lorsque Abdukodir Khusanov a été expulsé pour un tacle dangereux sur Achraf Hakimi.

En infériorité numérique, les Lensois n’ont pas été en mesure de revenir au score. En face, les Parisiens butent sur Brice Samba de gala, imparable dans ses buts, mais pas suffisant pour empêcher les locaux de s’imposer 1-0.

Grâce à cette victoire, le PSG démontre une nouvelle fois sa domination en Ligue 1. Le PSG prend ses distances en tête de Ligue 1 avec 26 points, soit six de plus que son dauphin de l’AS Monaco.