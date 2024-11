RC Lens : Will Still, une réaction pleine de regret après la défaite face au PSG

Will Still et le RC Lens n’ont pas pu créer l’exploit au Parc des Princes ce samedi face au PSG. Les Sang et Or ont été battus 1-0 , une défaite qui laisse beaucoup de regrets à l’entraîneur lensois.

PSG-RC Lens : Un manque de rigueur défensive qui fâche Will Still

L’entraîneur lensois, Will Still, n’a pas caché sa déception après la défaite de son équipe face au PSG (1-0). Le technicien artésien a pointé du doigt plusieurs éléments qui ont pesé sur la performance de ses joueurs. « On perd le match sur une action où un ne défend pas hyper bien. En première période, on a montré trop de respect. En seconde période, le contenu est plus intéressant. C’est assez regrettable de prendre ce but sur une rentrée en touche », a regretté Will Still.

Selon lui, son équipe a manqué de rigueur défensive sur l’ouverture du score parisienne. « Quand tu viens ici, tu dois être très, très bon. On ne l’a pas été sur l’ensemble du match. On a été très bons en infériorité numérique. Mais encore une fois, quand tu viens ici, il faut que chaque détail soit parfait. Ça n’a pas été le cas ce soir », a insisté Will Still, soulignant la nécessité d’être parfait face à une équipe comme le PSG.

L’expulsion de Abdukodir Khusanov, Will Still ne veut pas se prendre la tête

Dans un match où il n’avait pas le contrôle, l’expulsion de Abdukodir Khusanov a évidemment compliqué la tâche des Lensois. « On m’a dit que ça pouvait se donner, je l’accepte, pas de problème. On ne va pas se prendre la tête là-dessus », a déclaré Will Still. Malgré cette défaite, l’entraîneur du RC Lens reste optimiste pour la suite de la saison. « On va analyser ce match et repartir de l’avant », a-t-il assuré.