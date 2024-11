Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset analyse les débuts en Ligue 1 de Yaël Mouanga

Arrivé sur le banc du Montpellier HSC, Jean-Louis Gasset a hérité d’une équipe lourdement touchée par des blessures. Face à cette hécatombe défensive, le technicien français de 70 ans a décidé de faire appel à certains joueurs de l’équipe réserve, dont Yaël Mouanga, qui a disputé son premier match en Ligue 1 le week-end dernier.

Formé aux Girondins de Bordeaux, Yaël Mouanga a rejoint le Montpellier HSC en août 2024. Initialement intégré à l’équipe réserve en National 3, le défenseur central d’origine congolaise a été promu en équipe première par Jean-Louis Gasset. Ses performances en réserve ont impressionné l’entraîneur, qui l’a utilisé comme joker défensif. L’ancien coach de l’AS Saint-Étienne a même pris le risque de le titulariser contre le Toulouse FC. Yaël Mouanga a disputé l’intégralité de la rencontre, mais sa prestation a été mitigée, Montpellier encaissant trois buts en moins de 30 minutes.

Photo : Jean-Louis Gasset à l’OM

Jean-Louis Gasset sur Yaël Mouanga

En conférence de presse avant le match contre le Havre AC, Jean-Louis Gasset s’est exprimé pour la première fois sur la prestation de Yaël Mouanga. Selon l’entraîneur montpelliérain, le jeune défenseur central a encore beaucoup à apprendre, mais il ne lui en tient pas rigueur.

« Yaël Mouanga a démarré timidement, comme toute l’équipe. Lui aussi a subi le scénario catastrophe, avec un 0-2 au bout de 8 minutes. Mais quand on analyse son match en détail, qu’on examine ses statistiques, on se rend compte que c’est un bon défenseur, et qu’il a remporté plusieurs duels. Pour une première en professionnel… Personne ne le connaissait. Moi, je l’ai découvert aux Girondins de Bordeaux. Je l’ai fait jouer trois jours après l’avoir pris en équipe première. C’est allé un peu vite, mais je ne suis pas déçu de sa performance ; il y a du potentiel. »

À noter que Yaël Mouanga figure dans le groupe convoqué par Jean-Louis Gasset pour le déplacement au Havre. Cependant, il pourrait débuter sur le banc en raison de l’arrivée de Nikola Maksimović. Ce défenseur central serbe de 32 ans, fort de son expérience, devrait apporter un renfort précieux au MHSC.