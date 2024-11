Transfert-Choc : Le PSG proche de boucler Viktor Gyökeres, dernier détail à régler

Malgré la concurrence du Barça et de plusieurs clubs anglais, le PSG serait proche de boucler le transfert de Viktor Gyökeres, l’attaquant du Sporting Portugal. Même si Luis Campos doit encore régler un dernier détail dans ce dossier.

Mercato PSG : Viktor Gyökeres veut venir au Paris SG

Avec 20 buts et 4 passes décisives en 16 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Viktor Gyökeres est l’un des joueurs les plus courtisés du moment. Ses performances remarquées avec le Sporting Portugal ont attiré l’attention des plus grands clubs européens.

Le Paris Saint-Germain, à la recherche d’une nouvelle star offensive de classe mondiale, semble en pole position pour s’attacher les services de l’artificier du Sporting Portugal. Les négociations entre les dirigeants parisiens et leurs homologues du Sporting sont en cours. Et d’après les informations de PSG Inside Actus, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos souhaitent accélérer dans cette affaire.

Un transfert entre 60 et 70 millions d’euros serait donc envisageable. De son côté, Viktor Gyökeres serait disposé à rejoindre la Ligue 1 pour évoluer sous les ordres de Luis Enrique. Le Paris SG serait donc proche de recruter l’international suédois, mais le PSG va devoir prendre une décision urgente.

Un transfert cet hiver ou l’été prochain ? Le PSG doit trancher pour Gyökeres

Avec le départ imminent de son entraîneur Ruben Amorim, l’international suédois veut quitter les rangs du Sporting Portugal dès cet hiver. Le club portugais ne s’oppose pas forcément à son départ, mais fixe ses conditions : 70 millions d’euros l’été prochain, ou le paiement de sa clause libératoire cet hiver, soit 100 millions d’euros.

Selon A Bola, le club de Lisbonne proposerait également une troisième formule possible : payer maintenant et prêter le joueur six mois chez les Lions. Le média portugais assure que le Paris Saint-Germain serait prêt à signer un gros chèque pour s’assurer les services de Gyökeres. Pour autant, plusieurs clubs anglais, dont Manchester City, Arsenal, Manchester United et Tottenham, et le Barça, surveilleraient de très près l’évolution de ce dossier.