Mercato : Haaland, le PSG prêt à tout… mais un géant met 200M€ !

Le mercato va s’enflamme au PSG et au Real Madrid. Cette fois-ci, c’est pour le phénomène Erling Haaland ! Avec le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le PSG se cherche un nouveau prince de l’attaque. Qui de mieux qu’Erling Haaland, le Viking de Man City, pour redonner des ailes aux Parisiens ? Mais attention, le Real Madrid ne compte pas rester les bras croisés et rêve de former un duo explosif Haaland-Mbappé. Oui, vous avez bien lu, le Real Madrid est prêt à jouer les gros bras pour s’offrir Haaland.

Mercato : Le PSG va-t-il perdre Haaland face à un Real Madrid prêt à tout ?

Pour Man City, c’est l’heure des choix : garder Erling Haaland coûte que coûte, ou céder à une offre astronomique de 200M€. Avec un PSG prêt à casser sa tirelire et un Real Madrid prêt à tout pour le Norvégien, le mercato pourrait bien devenir un véritable feuilleton. Mais à Paris, on y croit dur comme fer : Haaland au PSG, ce serait la cerise sur le gâteau de Nasser !

Cependant, le Real Madrid a un autre atout dans sa manche : l’idée de former un duo galactique avec Mbappé. Imaginez la scène au Santiago Bernabéu, Erling Haaland et Mbappé, bras dessus bras dessous, prêts à affoler toutes les défenses de la Liga. Le PSG aura donc fort à faire pour convaincre Haaland de troquer le bleu ciel de Man City pour le bleu du PSG, plutôt que le blanc royal du Real Madrid.

Man City sous pression : PSG et Real Madrid s’arrachent Haaland dans une course folle à 200M€ !

Man City, de son côté, ne se laisse pas impressionner. “Erling Haaland est notre joueur”, clame-t-on fièrement. Mais à 200M€ d’offre annoncée par Caught Offside, difficile de ne pas prêter une oreille attentive. Ce mercato risque d’être épique, avec le PSG, le Real Madrid, et Man City prêts à tout pour priver les deux géants fançai et espagnol de son joyau.